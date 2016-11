Jättimäinen piparkakkutalo ja kuvaukset ulkomailla – Biisonimafian leirissä eletään kasvavassa kiireessä

Sketsiryhmä Biisonimafian alkuvuosi on ollut menestyksekäs ja merkittäviä tempauksia mahtuu vielä vuoden loppupuolellekin.

Hiljattain Biisonimafian käsittelyyn Punkaharjulle toimitettiin muun muassa 800 kiloa piparkakkutaikinaa viihteen raaka-aineeksi. Valtaosa meni jättimäisen, jouluaiheisen sketsin lavasteeksi tehdyn piparkakkutalon rakentamiseen.

Jouluteemaisen tempauksen lisäksi edessä siintävät ryhmän ensimmäiset isommat kuvaukset ulkomailla.

– Loppuvuoden aikana lähdetään noin kolmeksi viikoksi kuvaamaan road trip -henkistä lyhytelokuvaa Eurooppaan. Vastaavia elokuvia on tehty Suomessa melko vähän, kertovat Biisonimafian Janne Kaperi ja Tuomas Rinkinen.

Biisonimafia tekee eri kokoisia produktioita jatkuvasti. Kuluvan vuoden ajan internetissä on julkaistu vähintään yksi sketsi viikossa.

Julkaisut tavoittavat katsojia enenevissä määrin. Biisonimafian youtube-kanavan kaikkien videoiden kokonaiskäynnistysmäärä on tähän mennessä vuoden 2016 aikana noin 32 miljoonaa.

Esimerkiksi vuonna 2014 julkaistu Koeaika -lyhytelokuva rikkoi hiljattain miljoonan katselukerran rajapyykin.

Kuluvan vuoden suurinta produktiota, kesällä kuvattua ja julkaistua MC Helper 2 -lyhytelokuvaa oli marraskuun alkupuolella katsottu noin 660 000 kertaa.

Lyhytelokuva keräsi yli 200 000 katselua jo ensimmäisen vuorokauden aikana. Edellisvuoden isoin produktio keräsi vastaavassa ajassa noin 100 000 katselua ja toissa vuotinen 70 000.

MC Helper 2:ta kuvattiin heinä-elokuussa parin viikon ajan, pääasiassa Punkaharjulla. Esituotantoa produktioon tehtiin alkuvuonna noin pari kuukauden verran.

– Tälläkin hetkellä MC Helperiä katsotaan noin 15 000 kertaa viikossa, Kaperi sanoo.

Kaperin ja Rinkisen mukaan Biisonimafiassa eletään kasvavan kiireen keskellä ja tulevan näkymät vaikuttavat myönteisiltä.

Rahoitus sketseihin tulee pääasiassa suurilta kansallisilta tai kansainvälisiltä yrityksiltä.

Nousujohteinen kehitys luo myös työtä. Tämän vuoden aikana produktioissa on ollut mukana minimissään viisi henkilöä. Perustajien, Janne Kaperin ja Kaitsu Rinkisen lisäksi ydinryhmään kuuluu Tuomas Rinkinen. Kaikissa kuvauksissa on myös mukana vähintään kuvaaja ja äänittäjä.

– Enimmillään toteutuksissa on mukana jopa 15 henkeä. Tämän lisäksi on sitten tietty vielä mahdolliset sketseissä esiintyvät avustajat. Projekteja menee yhä enemmän myös limittäin, Kaperi ja Rinkinen sanovat.