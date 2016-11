Kuntavaalien ehdokasasettelu alkaa pikku hiljaa kiihtyä

Ensi kevään kuntavaalien ehdokasasettelu on Savonlinnan alueella hyvässä vauhdissa. Ehdokkaita on kartoiteltu pääosin talvesta tai keväästä alkaen. Ehdolle lähtemiseen on sitoutunut jo moni, mutta työtä tehdään aktiivisesti takarajaan 28. helmikuuta saakka.

Kukin puolue voi asettaa kunnassa enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertaisen määrä ehdokkaita. Savonlinnan valtuustossa on 51 valtuutettua.

SDP:n kunnallisjärjestön puheenjohtaja Eija Stenberg kuvailee tämänhetkistä ehdokasmäärää hyväksi. Myös vaalityön suunnitelmaa on käyty läpi, ja se on tyydyttävällä mallilla.

Kokoomuksen kunnallisjärjestön puheenjohtaja Sampsa Kokko kertoo työn olevan niin ikään käynnissä. Hyvä peruskattaus on jo pohjalla: tällä hetkellä eletään perinteiseksi kuvailtua kyselyvaihetta ja odotellaan mahdollisien uusien ehdokkaita ratkaisuja.

Vihreiden osalta ehdolle lähdössä kunnallisjärjestön varapuheenjohtajan Stephen Conditin mukaan tällä hetkellä kahdeksan henkilöä. Tiedusteluita on vielä käynnissä. Ehdokkaiden joukossa on Conditin mukaan väkeä nuorista vanhoihin.

Kristillisdemokraattien kunnallisjärjestön puheenjohtajan Jouni Koskelan mukaan Savonlinnan alueelta on varmistunut tällä hetkellä viisi ehdokasta. Kaikki ovat miehiä ja yhtä lukuun ottamatta kantakaupungista. Iät vaihtelevat 30 vuodesta eläkeikään.

Vasemmistoliiton kunnallisjärjestön puheenjohtajan Esa Valkosen mukaan tuleviin vaaleihin on lähdössä uutta ja nuorta väkeä. Viime vaaleissa puolueella oli Valkosen mukaan 16 ehdokasta, nyt tavoite korkeammalla.

Perussuomalaisten Savonlinnan seudun kunnallisjärjestön puheenjohtaja Seppo Kosonen kertoo, että Savonlinnan alueelta on varmistunut ja julkaistu jo parisenkymmentä ehdokasta. Noin 15 arvioidaan tulevan lisää kevätpuolella.

Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja Pekka Nousiaisen mukaan puolueen ehdokasasettelu on positiivisella tolalla, vaikka OKL-asioiden ajaminen viivästyttikin ehdokashankinnan aloittamista suunnitellusta.

Kuntavaalit 2017

Vaalikelpoinen eli kelpoinen ehdokkaaksi kuntavaaleissa on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on, jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa, ja jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuuden rajoituksista säädetään kuntalain 72 §:ssä.

Ehdokkaita kuntavaaleissa voivat asettaa puoluerekisterissä olevat puolueet, sekä äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset.

Ehdokashakemukset jätettävä viimeistään tiistaina 28.2. ennen klo 16.

Ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 9.3.

Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4.

Vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017

Lähde: vaalit.fi

