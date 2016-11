Puoli vuosisataa leijonatoimintaa – LC Punkaharju juhlii lauantaina

Punkaharjulla saavutetaan lauantaina 19. marraskuuta merkkipaalu Lions-toiminnassa. Lions Club Punkaharju juhlii 50-vuotisuuttaan Hotelli Punkaharjussa.

LC Punkaharjun presidentti Erkki Jantunen sanoo, että juhlaan on tulossa leijonaväkeä puolisoineen 80, ja lisäksi järjestön piirikuvernööri Leo Ryynänen kunnioittaa juhlaa läsnäolollaan.

Erkki Jantunen ja LC Punkaharjun kaksinkertainen entinen presidentti Jorma Silander määrittelevät, että Lions-toiminnan ydin on säilynyt pitkälti samana kaikki vuosikymmenet: punaisena lankana on, että leijonat keräävät omalla toiminnallaan varoja, jotka ohjataan hyväntekeväisyyteen ja ihmisten auttamiseen.

Jantusen mukaan järjestön valtakunnallisesti näkyvin kampanja on menossa ja kestää ensi vuoteen. Siitä käytetään nimeä Punainen sulka (PuSu), ja sillä kerätään rahaa suomalaiselle nuorisolle. Varat ohjataan erilaiseen nuorisotoimintaan eri järjestöjen kautta.

– Kaksivuotisen kampanjan valtakunnallinen tavoite on 5,5 miljoonaa euroa, ja meidän osuutemme Punkaharjulla on runsaat 6 500 euroa. Tämän hetken summa on 5 300 euroa, joten tavoite on täyttymässä.

Punkaharjun Leijonien ladyt eli puolisot toimivat varsinaisen LC Punkaharjun kyljessä, ja ladyt ovat osallistuneet tähän mennessä PuSu-kampanjaan yli tuhannen euron panoksella.

