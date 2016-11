Kesälahdelta kansainvälisyyteen

Koulumaailmassa ensimmäisen kosketuksen kansainvälisyyteen sain Puruveden – Pyhäjärven peruskoulun yläasteella. Kesälahdelle saapui ystävyyskoulusta Kreikasta ryhmä opiskelijoita vierailulle. Viikon ajan opiskelijat majoittuivat isäntäoppilaiden luona. Minä olin yksi noista isännistä.

Viikko vierähti ja hyvästit vilkutettiin koulun pihasta pois kaartavalle bussille. Hyvästien jälkeen alkoi englannin koe – jonka tekemisestä ei tullut yhtään mitään, kun hyvästien aikana auenneet itkukanavat eivät ottaneet tyrehtyäkseen.

Viikko kreikkalaisten oppilaiden kanssa jätti minuun pienen kipinän kiehtovasta kansainvälisyyden maailmasta.

Lukiossa huusin ”Haluan ruotsalaisen!” kovaan ääneen, kun kuulin, että ystävyyskoulustamme oli tulossa muutama opiskelija vierailulle ja he olivat isäntäoppilaita vailla.

Onnekseni sain ruotsalaisen ja myöhemmin lukiovuosina vielä venäläisenkin. Lukion jälkeen suuntasin välivuodeksi Australiaan. Ammattikorkeakoulussa olin vaihdossa Taiwanissa. Väliin mahtuu myös monia muita omin päin tehtyjä seikkailuja ulkomailla.

Kouluissa on entistä tärkeämpää kansainvälistää oppilaita – mitä aiemmin, sitä luonnollisempana asiana oppilaat sen kokevat. Oppilasryhmissä usein toki on jo alun pitäin monia kansallisuuksia edustettuina, mutta myös muita kansainvälistymisen keinoja tulisi rohkeasti pohtia.

Businessmaailma ja työmarkkinat ovat globaalit, ja englannin kielen taito työnhakijalla on jo itsestäänselvyys.

Minut kv-maailma vei mennessään. Nykyisessä työssäni pääsen kannustamaan ammattikorkeakouluopiskelijoita lähtemään harjoitteluun ja vaihto-opintoihin ulkomaille.

Kun itse seisoo kansainvälistymisestä saatujen hyötyjen takana 100 prosenttisesti, on ollut helppoa motivoida myös muita lähtemään ulkomaille.



Maarit Astikainen

Kansainvälisten palveluiden sihteeri

Saimaan ammattikorkeakoulu

