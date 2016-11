Elämän tarkoituksesta

Yhdysvaltojen vaalitulos on ollut pääpuheenaiheena viime päivinä. Näin on ollut myös omassa elämässäni, etenkin Putikossa asuvan amerikkalaisen maahanmuuttajaystäväni, Suzannen, kanssa.

Vaalitulos, kunnan ja yritysten välinen vuorovaikutus, tulevat joulutapahtumat ja monesta muustakin ajankohtaisesta asiasta voisi kirjoittaa, mutta ystäväni ehdotti pohdintaa olemassaolon perimmäisistä tarkoituksista. Allekirjoitan hänen ajatuksensa asioista, jotka ovat elämässä tärkeitä:

Pitää hauskaa. Ollaan onnellisia. Unelmoidaan ja pyritään toteuttamaan unelmiamme. Tartutaan rohkeasti tarjolla oleviin tilaisuuksiin, otetaan riskejäkin. Eletään tässä hetkessä ja unohdetaan ”sitten kun” ajattelu. Jos ei millään jaksa lähteä vaikka töihin, kannattaa miettiä onko oikealla uralla.

Teemmekö oikeasti sitä, mistä nautimme ja mikä tuottaa hyvää oloa? Mikäli oman olotilan korjaamiseksi on mahdollista tehdä jotain, se kannattaa kyllä tehdä. Osallistutaan erilaisiin kulttuuririentoihin tai yhteisiin tapahtumiin. Iloitaan muiden onnistumisesta. Onnellisuus ja hyvä mieli tarttuvat!

Ratkaista ongelmia. Kun kohtaamme ongelman, puhutaan siitä. Jo se, että lausuu ääneen jonkun vaikean asian voi tuottaa välittömän ratkaisun – yllättävältäkin taholta. Kun ystävä, tuttava tai naapuri selvästi taistelee jonkun asian kanssa, kysytään rohkeasti voiko tehdä asialle jotain.

Nähdessämme ympäristössämme olevan puutteen tai kehityskohteen, yritetään yhdessä hakea siihen ratkaisua eikä valiteta ja heti syytetä jotakuta asiasta. Pienillä resursseilla on vaikea ylläpitää joitakin yhteisiä palveluja, mutta voisimmeko yhdessä luoda uusia toimintamalleja? Pyritään vuorovaikutukseen päättäjien kanssa. Olemme valinneet asioistamme päättävät ihmiset tehtäväänsä ja meillä on mahdollisuus ainakin ehdottaa ratkaisuja, kysyä perusteluja päätöksille tai muuten mielipiteitä päivänpolttavista asioista.

Ja toivottavasti meillä jokaisella on vähintään yksi luottoihminen, jonka kanssa keskustella, ettei tarvitse itsekseen ongelmia hautoa.

Auttaa muita. Tarjotaan apuamme, kun huomaamme jonkun tarvitsevan sitä. Pyydetään omaan kuoreensa vetäytynyttä naapuria kävelylle. Autetaan heikompia painavien kassien kantamisessa. Puututaan, kun huomaamme jonkun kiusaavan tai loukkaavan toista ihmistä. Kannustetaan toisiamme saavuttamaan tavoitteitamme.

Hankitaan tarvitsemamme tuotteet ja palvelut ensisijaisesti oman kylän ja lähiseudun tuottajilta. Vaikka oma hankinta tai palvelun ostaminen voi vaikuttaa merkityksettömältä kokonaisuuden kannalta, meidän kaikkien yhteenlasketuilla hankinnoilla työllistetään joku. Nautitaan paikallisten yritysten tarjoamista palveluista, koska yritystoiminnan kautta kertyvät ne verovarat, joilla ylläpidämme seudun hyvinvointia ja lisäämme sen elinvoimaisuutta.

Onnellista joulunaikaa kaikille!

Ruth Lähdeaho-Kero

Kirjoittaja on punkaharjulainen yrittäjä ja opiskelija.