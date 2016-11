Nuorten silmin: Lähellä luontoa

Kevyt tuuli virkistää kasvoilla. Se tuo mukanaan ihanan metsän tuoksun. Noin 200 metrin päästä kuuluu kiivas koiran haukku. ”Kyllä sen äänestä kuulee”, kuiskasi isä olkansa takaa ja jatkoi: ”Nyt on lintu haukussa. Lähestytään hiljaa.” Minua jännitti, vaikka olinkin pessimistisen varma, ettei siellä metsäkanalintua ole, korkeintaan pyy.

Lähestyimme parimetristen kuusien takaa haukkua. Edessä oli suuri oja, ja ojan toisella puolella nuori mäntymetsä. Näin kuusen oksien lomasta punertavan suomenpystykorvan, joka haukkui innostuneena merkiten yhden männyn. Aloin tähyillä puuhun ja hetken kuluttua huomasin siellä istumassa ukkometson. Samaan aikaan isä osoitti puuhun, missä näki linnun istuvan.

Isä kysyi, haluanko ampua, mutta en kuitenkaan rohjennut, jos olisi vaikka jäänyt haavikoksi. Hetken, joka tuntui ikuisuudelta siinä jännityksessä, katselimme tilannetta ja kuuntelimme hyvää haukkua. Nyt voisi jo ampua, isä

otti haulikon olkapäältään ja alkoi tähdätä. Piti olla ihan hiljaa ja mielellään liikkumatta. Vaikka koiran haukku vie linnun huomion, se saattaa kuulla ihmisen lähestyvän. Siirryin itse hieman kauemmas, jotta näkisin, kun isä ampuu ja koira saa saaliinsa.

Seuraavaksi huomasinkin piteleväni hienoa ukkometsoa kaulasta puun juurella. Se tapahtui salamannopeasti. Suuresta ojastakin hyppäsin niin, etten edes tullut huomanneeksi, ja juoksin saaliin ja koiran luo. Pystykorva oli tietysti innoissaan saaliistaan ja niin oli metsästäjäkin, taputteli ja kehui koiraa. Sitä tunnetta on vaikea kuvailla: se on ylpeyttä, iloa ja mieletöntä innostusta. Ei siihen löydy sanoja, eikä sitä voi selittää. Se täytyy kokea.

Minulle metsästys on yksi rakkaista harrastuksista. Näitä metsäretkiä on tullut tehtyä monet kerrat metsäkanalintujen ja jänisten perässä, joskus myös mäyrien ja supikoirien. Metsästys on hyvä harrastus. Siinä saa liikuntaa, pääsee ulkoilemaan metsään raikkaaseen ilmaan ja luontoon. Onhan se aivan eri asia lähteä metsään kuin kaupunkiin kävelyteille.

Metsästys ei ole eläinrääkkäystä, eikä eläinten tappamista vain ihmisen iloksi. Ne eläimet, jotka päätyvät metsissä saaliiksi, ovat eläneet hyvän elämän vapaina luonnossa, luonnollisesti.

Niitä ei ole kasvatettu laitoksissa vain sen takia, että se on mahdollisimman halpaa ja helppoa. Jos luonnossa eläviä eläimiä ei metsästettäisi, niiden määrä kasvaisi haitallisen suureksi. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat hirvet. Jos hirviä ei metsästetä, hirvikolarit lisääntyvät entisestään. Metsästyksellä hirvien määrää pidetään kurissa, jolloin myös hirvikolarit vähenevät.

Nykyään metsästystä rajoitetaan metsästysajoilla ja kaatoluvilla. Näin metsän eläimet saavat rauhassa poikia ja elää, mutta kuitenkin lajien liiallinen lisääntyminen pidetään kurissa. Uskallan väittää, että metsästys on välttämätöntä: se on hyväksi luonnolle ja eläinkunnalle, myös ihmisille.

Mira Mononen

Kirjoittaja on lukiolainen Kerimäeltä.

