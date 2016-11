Punkaharjun Jouluraitti perjantaina neljännen kerran

Punkaharjun joulunavaustapahtuma Jouluraitti järjestetään perjantaina 18. marraskuuta. Järjestelyissä on mukana lukuisia punkaharjulaisia yrityksiä ja yhdistyksiä.

Päävastuu on Punkaharjun Yrittäjillä ja yhdistyksen tuoreella puheenjohtajalla Ruth Lähdeaho-Kerolla. Hänen mukaansa mukaan neljättä kertaa pidettävässä joulunavaustapahtumassa on tuttuun tapaan tarjolla myytävää torin kupeessa ja keskustan liikkeissä.

– Torilta saa esimerkiksi paikallisia käsitöitä, Lähdeaho-Kero kertoo.

Tapahtuman ohjelmaan kuuluu muun muassa Punkaharjun Vuoden Yrittäjän julkistaminen.

Punkaharjun Jouluraitti perjantaina 18.11. kello 17 alkaen.