Kerimäen Mll juhlii viikon kuluttua

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kerimäen yhdistys toimii vireästi ja aikoo juhlia 90-vuotista taivaltaan koko kylän voimin.

– Ajatus on, että koko kylä, myös lapset voivat tulla juhlakahville. Yritetään välttää liikoja muodollisuuksia, tuumaavat puheenjohtaja Leena Sallinen ja hallituksen jäsen Miia Malinen.

Perinteikkään yhdistyksen syntymäpäivät pidetään Kerimäen seurakuntakodilla ensi sunnuntaina klo 15 alkaen.

Noin sadan jäsenen yhdistys toimii nykyään aktiivisesti ja monipuolisesti lasten, nuorten ja perheiden parissa. Säännöllisiin toimintoihin kuuluu muun muassa vauvapussien jakaminen kaikille Kerimäen ja Savonrannan vastasyntyneille.

MLL:n tuella menevät myös Hyvä joulumieli -ruokalahjakortit vähävaraisille perheille. Kaupungin sosiaalitoimen kautta jaetaan Kerimäellekin kahdeksantoista 70 euron arvoista lahjakorttia.

Koulumaailmaan yhteys on harrastestipendien ja tukioppilastoiminnan tukemisen kautta. Nuorten huomioimiseksi MLL tuotti taannoin Duudsonit vierailulle Kerimäelle.

Parhaiten Kerimäen MLL on viime vuosina näkynyt erilaisten lastentapahtumien keskeisenä järjestäjänä. On ollut naamiaisia, ulkoilutapahtumia, konsertteja ja perheretkiä.

Yhteistyökumppaneiden kanssa on pystytty isompiinkin lastentapahtumiin, muun muassa Puruvesi Popin yhteydessä järjestetty Lasten Pop on saanut suuren suosion.

– Isompi lastentapahtuma on tulossa vielä tänäkin talvena, lupailevat Sallinen ja Malinen.

MLL:n nykyisiä vetäjiä huolestuttaa lasten vähäinen liikkuminen. Terveydenhuollossa työskentelevät Leena Sallinen ja Miia Malinen ovat panneet merkille myös koululaisten ylipainoisuuden yleistymisen.

– Suositus on, että lapsi liikkuisi kolme tuntia päivässä, mutta monet liikkuvat paljon vähemmän. Media on hyödyllinen, mutta se aiheuttaa myös ongelmia. Tuntuu että enää ei osata leikkiä ja touhuta vaikka metsässä, pohtii Malinen.

Lue lisää 10.11. Puruvesi-lehdestä.