Prinssi ja Kunkku karkuteillä – kuusipeurat lähtivät omilleen teilleen Enonkosken tarhasta

Enonkoskelta tullessa puolivälissä Savonlinnaa seisoo pellonreunassa kaksi komeaa sarvipäätä sunnuntai-illan hämärässä. Hirviksi ne ovat liian pieniä. Ensin tulee mieleen valkohäntäpeura. On pakko kääntyä takaisin.

Pellonreunassa ruokaa kuopivat eläimet lähtevät ohi ajaessa ensin karkuun, mutta palaavat takaisin.Kuvissa ne eivät näytä valkohäntäpeuroilta. Kuusipeura? Mutta niitähän on luonnossa vain Hyvinkäällä ja Inkoon sekä Paraisten saaristoissa Länsi-Suomessa.

Savonlinnan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Esa Hinkkanen vakuuttaa ne kuvien perusteella kuusipeuroiksi. Havaintopaikan perusteella hän arvelee niiden kenties karanneen läheisestä tarhasta, tai sitten ne on vapautettu.

Maanviljelijä ja metsäyrittäjä Kari Turunen Enonkoskelta tunnistaa peurat.

– Meidän poikia. Meiltä on lähtenyt tarhasta muutama karkulainen, mutta kyllä ne palaavat jossain vaiheessa, kunhan eivät törmäilisi vaan autoihin.

Hän arvelee parivaljakkoa Kunkuksi ja Prinssiksi. Valokuva varmistaa asian.

Lue lisää 10.11. Puruvedestä tai Puruveden näköislehdestä osoitteessa puruvesi.net.