Kiteen kaupungin tuloveroprosenttia ollaan taas alentamassa

Kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen esittää Kiteen kaupungin tuloveroprosentin alentamista puolella prosenttiyksiköllä 21,5 prosenttiin. Auvisen mukaan esitys pohjautuu viime ja tämän vuoden odotettua parempaan tulokseen. Kiteen kaupunginhallitus käsittelee esitystä maanantaina 14. marraskuuta ja kaupunginvaltuusto päättää asiasta jo samana iltana.

Kiteen kaupunginvaltuusto päätti kesällä 2014 hyväksymässään talouden tasapainottamissuunnitelmassa ja toimenpideohjelmassa vuosille 2014-2018 yhtenä toimenpiteenä, että tuloveroprosentti pidetään 22,5 prosentissa, jotta aikaisempina vuosina kertynyt alijäämä, 11 miljoonaa euroa, saadaan katetuksi.

Kaupunginjohtajan mukaan ohjelmaa on noudatettu hyvin ja lisäksi on tehty muita taloutta parantavia toimenpiteitä siten, että alijäämät tulivat katetuksi kokonaan jo vuonna 2015.

– Tämä mahdollisti tuloveroprosentin laskemisen 0,5 prosenttiyksiköllä 22 prosenttiin vuonna 2016. Nyt Kiteen tuloveroprosenttia on mahdollista alentaa jo toisena vuonna peräkkäin puolella prosenttiyksiköllä. Arvion mukaan kunnallisverotulo vähenee 700 000 eurolla tästä johtuen ja se on otettu huomioon vuoden 2017 talousarvion valmistelussa, Auvinen sanoo.

Kaupunginjohtajan mukaan Kiteen kaupungilla on taloudelliset mahdollisuudet alentaa veroprosenttia. Auvinen uskoo, että tuloveroprosentin alennuksella on merkittävä myönteinen imagohyöty Kiteelle.

– Paikkakunnan kuva paranee niin paikallisesti, maakunnallisesti kuin valtakunnallisesti entistä parempana paikkakuntana asua, tehdä työtä ja yrittää. Kaupungin asukkaille ja yrityksille tuloveroprosentin alentaminen on hyvin myönteinen asia, Eeva-Liisa Auvinen toteaa.