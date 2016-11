Jääkiekkoliitto palkitsi työmyyrän – Jarmo Mutikainen vetää junnujoukkueita ja kiekkokouluja

Maanantaina iltapäivällä Jarmo ”Jamo” Mutikainen vastaa onnittelupuheluun Kerimäen kirkonkylältä.

– Heräsin tunti sitten ja pitää mennä katsomaan, joko kentälle alkaisi saada jäätä. Jos pääsisi loppuviikolla vaikka jo luistelemaan.

Juniorijääkiekon työmyyrällä oli takana kiireinen viikonvaihde. Muun ohessa piti käydä Helsingissä pokkaamassa Jääkiekkoliiton myöntämä palkinto pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta vapaaehtoistoiminnasta jääkiekon hyväksi.

Mutikaisen Jamolla on takana pitkä siivu kiekkohistoriaa Kerimäellä, ja viime aikoina vahvasti Juniori-Sapkon riveissä.

Juniori-Sapkon valmennuspäällikkö Jori Kokkonen kiittelee Jamon olevan innokkaasti mukana seuran toiminnassa, erikoisuutena vielä maalivahtivalmennus. Jamo valmentaa kahta 7-8 -vuotiaiden junnujoukkuetta ja maalivahteja vielä erikseen.

Iso peruste tunnustukselle oli, että Mutikainen vastasi viime talvena pitkälti yksin Kerimäen ulkojään kunnosta ja veti paikallista kiekkokoulua.

– Se mahdollisti lapsille jääurheilun harrastamisen ja luistelemaan pääsyn. Tällaisia vapaaehtoisia talkoolaisia kun olisi vaan enemmän, sanoo Jori Kokkonen.

Jääkiekko on ollut Jarmo Mutikaiselle lempilaji iät ajat. Hän pelaa edelleen itsekin harrastemielessä. Aika on valunut yhä enemmän lasten kiekkotouhuihin.

– Se kannustaa kun näkee lasten ilon ja riemun, kun joku vaan vetää harjoituksia. Ilman vetäjiä asiat eivät etene.

Jamo laskee lasten kiekkovalmennuksen vievän nykyään liki kymmenen tuntia viikossa, siihen peliviikonloput vielä päälle. Omat pojat Aleksi ja Oskari pelaavat Juniori-SaPKossa, tietty maalivahteina molemmat. Maalivahdin tontilla häärii pihapeleissä pojista nuorinkin, Onni.