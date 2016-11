Kuusitukin hinnannousu syö sahojen kannattavuutta

Sahateollisuuden tilannetta ja näkymiä puntaroitiin viime viikolla Kerimäellä toimivalla vientisahalla, Sahakuutiolla. Paikalla oli arvovaltainen joukko kun Kerimäellä kokousti Etelä-Savon kauppakamarin teollisuusvaliokunta, johon Sahakuution toimitusjohtaja kuuluu. Samalla keskusteltiin teollisuuden näkymistä yleisemminkin.

– Kuusitukin hinta on lähtenyt kiilautumaan loppuvuodesta ylöspäin ja se huolettaa. Jos tukin hinta nousee ja sahatavaran hinta tulee alas, se on hankala yhtälö, toteaa Sahakuutio Oy:n toimitusjohtaja Jari Suomalainen.

Sahakuutio tekee nykyään 29 työntekijällä 16 miljoonan euron liikevaihdon. Viime huhtikuussa yhtiöön fuusioitiin lämpökäsiteltyä puuta tuottava Ekosampo Oy, jolla on noin miljoonan euron liikevaihto.

– Tämä vuosi on pyöritty lähes täydellä kapasiteetilla kahdessa vuorossa ja tuotanto on sujunut suunnitellusti. Yhtälöä hankaloittaa se, että sahatavaran hinta on laskussa, kertoo Jari Suomalainen.

Toimitusjohtajan mukaan tilauskanta on hyvä, mutta kustannustasolle pitäisi pystyä tekemään jotakin.

– Kannattavuus on valunut loppuvuodesta nollarajan alapuolelle.

Suomen sahoilla on mennyt tänä vuonna varsin hyvin. Sahateollisuus ry. arvioi, että ensimmäisen vuosipuoliskon aikana sahatavaran viennin arvo nousi seitsemän prosenttia verrattuna vuoteen 2015.

– Tänä vuonna viennissä tullaan tekemään ennätyslukuja, vahvistaa Jari Suomalainen.

Tuotanto- ja vientimäärien kasvusta huolimatta kannattavuus on kuitenkin alkusyksystä kääntynyt yleisesti laskuun. Sahatavaran hinnan putoamisen myötä kannattavuutta on syönyt kaikkien sivutuotteiden markkinatilanteen kiristyminen ja hintojen lasku.

