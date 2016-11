Aiheellinen huoli avustuksista

Punkaharjulainen Karoliina Laukkanen on syystäkin huolissaan, miten käy lukuisille yhdistyksille eli niin sanotun kolmannen sektorin toimijoille, jotka tekevät äärimmäisen tärkeää työtä yhteiskunnassa.

Ne piristävät, sivistävät, tuovat seuraa, opastavat ja ehkäisevät monin tavoin syrjäytymistä ja tuottavat ihmisille hyvää mieltä.

Juuri näille monille yhdistyksille Puruveden alueen aluejohtokunnat ovat jakaneet rahaa ja avustuksia ja sillä keinoin pitäneet yllä toimintaa.

Kun aluejohtokunnat nähtävästi ajetaan alas kaupunginvaltuuston päätökselle 12. joulukuuta, uhkaa ilmaantua suuri vaara: saatetaan menettää paljon tärkeää toimintaa. Kun aluejohtokuntien perinteinen tehtävä avustusruletin pyörittämisessä samalla lakkautetaan, siitä saattaa seurata rahan niukentumisen myötä järjestötoiminnan alasajo liitoskunnissa Kerimäellä, Punkaharjulla ja Savonrannalla.

Punkaharjun aluejohtokuntaa vetävän Laukkasen Itä-Savo-lehdessä esittämä huoli on aiheellinen. Se täytyy ottaa tosissaan huomioon kaupungin keskushallinnossa. Kuten Laukkanen sanoo, on valtakunnallinen trendi siirtää yhdistyksille tehtäviä, koska ne hoitavat niitä pienemmillä kustannuksilla kuin kunnat.

On kyse rahasta ja sen järkevästä käytöstä, mutta myös yhdistystoiminnan tulevaisuudesta.