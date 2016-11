Taas on tautisuojauksen aika – influenssarokotuksia tehdään Sosterissa keskitetysti

Terveydenhoitaja Niina Piirosella on rokoteannos jo valmiiksi varattuna, kun Kirsi Rikkonen astuu Kerimäen neuvolan vastaanottohuoneeseen.

Kerimäkeläinen Rikkonen on rokotuksensa kanssa liikkeellä hyvissä ajoin, sillä hän kuuluu vakavaan influenssaan sairastumisen riskiryhmään.

Sosteri aloittaa ensi viikolla jälleen keskitetyt influenssarokotukset. Kerimäellä ja Punkaharjulla rokotuksia saa koko viikon ilman ajanvarausta, Enonkoskella ja Savonrannalla ajanvarauksella. Yhteisten rokotuspäivien jälkeenkin piikin saa, kun varaa ajan erikseen.

Influenssarokotusta suositellaan erityisesti riskiryhmiin kuuluville, joille rokote on ilmainen. Joukossa ovat muun muassa raskaana olevat naiset, 6-35 kuukauden ikäiset lapset, 65 vuotta täyttäneet ja sairautensa tai lääkityksensä vuoksi riskiryhmään kuuluvat 3-65 -vuotiaat.

– Riskiryhmään kuuluvien lähipiirikin, esimerkiksi muut lapset, puoliso tai isovanhemmat saavat ilmaisen rokotuksen. Se kannattaa myös ottaa, kannustaa Niina Piironen.

