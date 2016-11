Eduskunnan eräkerho vieraili Savonrannalla ja keskusteli pedoista sekä metsästyksestä

Savonrannalla käytiin alkuviikosta keskustelua peto- ja metsästysasioista, kun eduskunnan eräkerhon jäseniä saapui Savonrannan riistanhoitoyhdistyksen vieraaksi. Savonrantalaiset toivat esiin erityisesti alueen karhuongelman ja toivoivat, että karhujen pyynti heltiäisi paremmin lupia.

Alueen karhukannan kerrotaan parin vuoden aikana kasvaneen selvästi ja karhut ovat aiheuttaneet haittaa ainakin maidon- ja lihantuottajille. Esimerkiksi paaleja on revitty tänä vuonna karhujen toimesta kuutisenkymmentä.

Petoyhdysmiehien ilmoituksia karhuhavainnoista on tullut pelkästään Pirttimäen ja Vasaroin alueelta vuoden aikana seitsemän. Lisäksi havaintoja on tehty myös muualta riistanhoitoyhdistyksen toimialueelta.

Eduskunnan eräkerho koostuu pääasiassa istuvista ja entisistä kansanedustajista. Savonrannalla eräkerhosta oli paikalla istuva kansanedustaja Antti Rantakangas, eduskunnassa turvallisuusasioiden parissa työskentelevä Sakari Keckman sekä kansanedustajina toimineet Eero Reijonen ja Raimo Piirainen.

Eräkerhon jäsenien mukaan Savonrannalla esiin nostetut asiat olivat tärkeitä teemoja, jotka nousevat esiin myös muualla päin Suomea.

– Kaikkiaan kehitys vaikuttaa menneen siihen suuntaan, että metsästystoiminta hankaloituu. Tulisi huomioida myös se näkökulma, että metsästyksestä myös hyötyä kansantaloudellisesti, Reijonen ja Piirainen totesivat.

Lue lisää 3.11. Puruvedestä