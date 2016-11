Ville Varis johtaa Punkaharjun tehtaita – toiminta on hyvällä tasolla

Metsä Woodin Punkaharjun tehtaiden toimintaa on keväästä saakka luotsannut varkautelainen Ville Varis.

Varis siirtyi Punkaharjun vaneri- ja kertopuutehtaiden johtoon sellu- ja paperiteollisuuden puolelta. Ennen Metsä Groupin palvelukseen astumisen Varis ehti tehdä 17 vuoden uran Stora Ensolla.

Punkaharjun tehtaiden toiminnan Varis kuvailee olevan hyvällä tolalla.

Tuotteiden valmistuksen suhteen paikkakunnalla on vahva perusosaaminen. Siinä näkyy Variksen mukaan vuosikymmenten kokemus – vaneria Punkaharjulla on tehty 60-luvulta saakka.

– Tuotteiden laatu on korkeatasoista. Mitään bulkkitavaraa täällä ei tehdäkään, laatuvaatimukset ovat asiakkaillakin korkealla.

Metsä Woodin tehtailla käsiteltiin viime vuonna noin 250 000 kuutiota kuusitukkia ja 174 000 kuutiota koivutukkia. Kertopuun ja vanerin tuotantomäärä oli yhteensä 163 000 kuutiota.

– Tämän vuoden määrät ovat melko samalla tasolla. Kertopuun puolella tuotantoa tulee olemaan viime vuotta enemmän.

Tehtailta päätyy tavaraa laajalti eri puolille maailmaa. Kertopuun suhteen suuri vientikohde on Iso-Britannia ja vanerin suhteen Saksa.

