Anttolan koulua peruskorjataan 700 000 eurolla – muutakin luvassa Puruveden alueelle

Yksi Savonlinnan suurimmista kiinteistöinvestoinneista ensi vuonna on Anttolan koulun peruskorjaus, johon esitetään 700 000 euroa.

Koululla on tarkoitus peruskorjata vanhin, keskellä oleva varsinainen kouluosa, jossa on muun muassa puolenkymmentä luokkatilaa. Koulun tässä osassa on vielä painovoimainen ilmanvaihto ja vanhat ikkunat.

– Ilmanvaihto, talotekniikka, ikkunat ja sisäpinnat on tarkoitus uusia, tiivistää rakennuttajainsinööri Markku Pöllänen.

Jos määräraha myönnetään, tavoitteena on tehdä tänä vuonna kevyt hankesuunnitelma, talvella tarkemmat suunnitelmat ja kilpailutus kevään aikana.

– Työt voitaisiin saada näin käyntiin heti koulun päätyttyä ja toivottavasti valmiiksi kesän aikana koulujen alkuun mennessä, hahmottaa Pöllänen. Mielessä on osaurakkamalli, jossa tilaaja olisi päätoteuttaja ja erikoisurakat kilpailutettaisiin alan yrityksillä.

Kehittämishankkeista ensi vuonna esitetään muun muassa Kerimäen kalatalon irtopakastuslinjaan 700 000 euroa ja LUKEn Punkaharjun toimipisteen hankkeisiin 800 000 euroa. Kalatalon hanke edellyttää 90 prosentin EU-avustusta.

Savonrannalla on edelleen miljoona euroa liitosrahaa kehittämis- ja infrahankkeisiin. Kaupunginjohtajan mukaan investoinneilla tavoitellaan nimenomaan työpaikkoja.

Punkaharjun keskuskoulun remontissa ollaan ottamassa aikalisä ja ratkaisut tehdään vasta tilatarkastelun jälkeen.

– Siellä ei pidä tehdä nyt hätäisiä ratkaisuja, koska Punkaharjun taajaman työpaikkaomavaraisuus on yli sata prosenttia ja alueella on käynnissä rekrytointeja, jotka voivat muuttaa lapsimäärän kehitystä.

Punkaharjun kirjaston tulevaisuus on budjetissa eri vaihtoehdot mahdollistavasti.

Kerimäen virastotaloa ei talousarviossa ole erikseen huomioitu.

– Siitä on olemassa kaupunginhallituksen päätös, joka vain pitäisi panna toimeen, toteaa Laine.

Kaupunginjohtaja muistuttaa, että kun kaupunki on vähentänyt vahvasti henkilöstöä, ei ole oikein ylläpitää tyhjiä toimitiloja.