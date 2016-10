Ykkösketjun suhdetyöläinen – kerimäkeläinen Sanna Rauhansalo johtaa Teknologiateollisuuden elinkeinopolitiikkaa

Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Vientitulot ovat elintärkeitä suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle. Siksi teknologia-alan yritysten menestymisestä riippuu paljon.

Tämä on yksi viesteistä, joita Sanna Rauhansalo työssään levittää. Kerimäen Kuokkalasta lähtöisin oleva Rauhansalo on ponnistanut uransa aikana lukuisille näköalapaikoille. Sellainen on myös nykyinen pesti Teknologiateollisuus ry:n elinkeinopolitiikan johtajana.

Teknologiateollisuus ry:n johtoryhmään kuuluvan elinkeinopolitiikan johtajan arki on huomattavasti hektisempää: seminaareja, tilaisuuksia, sidosryhmien tapaamisia ja paljon matkapäiviä. Teknologiateollisuuden edunvalvonta yltää moneen suuntaan.

– Viedään päättäjille viestiä, mitkä asiat ovat meidän alamme yritysten kannalta tärkeitä, tiivistää yhden keskeisen työnantajaliiton edunvalvoja.

Toimiala ei ole vieläkään kovin tunnettu kansalaisten keskuudessa, vaikka teknologiateollisuus työllistää suoraan Suomessa lähes 300 000 ihmistä. Lobbaaja tekee työtä myös oppilaitoksissa.

– Mielikuvat lähtevät lähipiireistä. Vanhempien ajatukset vaikuttavat paljon nuorten opintovalintoihin.

Teknologiateollisuuden merkitys konkretisoituu, kun poimii esimerkkejä jäsenyrityksistä. Puruveden seudulla tunnetaan esimerkiksi nimet Joros, Andritz, Norelco ja Kesla.

Noin 1600 jäsenyrityksen joukossa on myös isoja kansainvälisiä yrityksiä, joilla on toimipisteitä Suomessa: Kone, Nokia, Microsoft, Fujitsu…

Lue lisää 27.10. Puruvedestä.