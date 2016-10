Jouluraitti jo neljännen kerran – Punkaharjun joulunavaustapahtuma 18. marraskuuta

Punkaharjun jouluavaustapahtuma Jouluraitti avaa joulun odotuksen jo neljännen kerran 18. marraskuuta. Tapahtuman järjestävät Punkaharjun Yrittäjät ry yhdessä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

– Tapahtumalla halutaan piristää aluetta sekä luoda tapahtuma, johon kaikki ovat tervetulleita. Aikaisempina vuosina on ollut mukava huomata, että mukana järjestelyissä sekä tapahtuman kävijöissä on ollut kaikenikäisiä punkaharjulaisia aina pienistä päiväkotilaisista eläkeikäisiin. Jokainen voi osallistua tapahtumaan tavallansa, kertoo järjestelyissä mukana oleva yrittäjä Maria Utti Punkaharjun Yrittäjistä.

Utin mukaan tapahtuma ei ole vain yrittäjiä ja yrityksiä varten, vaan järjestelyihin ovat tervetulleita kaikki paikalliset toimijat.

– Tapahtuma on hyvä paikka kohdata punkaharjulaisia, tehdä varainhankintaa yhdistykselle tai luokkaretkeä varten. Haluamme näyttää kaikille, että Punkaharjulla tapahtuu.

Jouluraitin tapahtuma-alue ulottuu paloasemalta Kuusitielle. Ohjelmassa on muun muassa Kahvila Pullaposken puurotarjoilu, Yrittäjien lahjakorttiarvonta, Punkaharjun Vuoden 2016 Yrittäjän julkistaminen. Torialueella on myynnissä paikallisia tuotteita myyntipöydillä, ja lisäksi tarjolla on musiikkia ja ohjelmaa lapsille.

Punkaharjun Yrittäjien varapuheenjohtaja Ruth Lähdeaho-Kero kertoo, että Jouluraitin tapahtumapäivä alkaa jo aamulla, kun punkaharjulaiset päiväkotilapset ja esikoululaiset koristelevat kuusia.

Lapset koristelevat kaikkiaan neljä kuusta, ja ne sijaitsevat kauppaliike Ruutitynnyrin, paloaseman, kahvila Pullaposken ja Kuusitien liikekeskuksen edustalla.

Varsinaisesti Jouluraitti käynnistyy kello 17, jolloin sytytetään jouluvalot Kauppatien varteen.

Punkaharjun Yrittäjät järjestää myös arpajaiset, joissa illan päätteeksi arvotaan 200 euron lahjakortti kaikkien rastipisteillä arpalipukkeensa leimauttaneiden kesken. Leimauspisteitä on neljä.

Lisäksi Jouluraitilla on luvassa muun muassa talutusratsastusta, ja myös joulupukki kiertelee alueella perinteiseen tapaan.

Jouluraitin markkinapaikoista voi kysyä Ruth Lähdeaho-Kerolta numerosta 040-5501956 tai sähköpostilla punkaharjun@yrittajat.fi.