Linja-autoliike Kosonen ja Savonlinnan Pallokerho tiivistävät yhteistyötään

Kerimäkeläinen Linja-autoliike S. Kosonen Oy ja Savonlinnan Pallokerho Oy aikovat tiivistää kuljetus- ja lippuyhteistyötään. Kokeilun ensiaskel otettiin noin viikko sitten, ja jatkoa on luvassa.

Viime viikon keskiviikon SaPKo-mestisottelussa Mediatili Areenalla Talvisalossa nähtiin todennäköisesti jonkin verran uusia katsojakasvoja. Kosonen ja SaPKo näet tarjosivat urheiluseura Karvilan Kivekkäille ilmaiset bussikyydit ja liput.

Linja-autoyrittäjä Jyrki Kosonen kertoo, että Enonkoskelta Savonlinnaan ja takaisin ajanut bussi oli likimain täynnä KarKin jäseniä, yhteensä nelisenkymmentä. SaPKon toimitusjohtaja Petri Karppanen pitää KarKia luontevana yhteistyön aloittajana, sillä seura täytti tänä vuonna täydet 100 vuotta.

Kosonen ja Karppanen luottavat Mestis-kiekon tasoon ja lumoon ja uskovat, että ihmiset kiinnostuvat kiekosta, elleivät aiemmin ole. Siksi he haluavat viritellä yhteistyötä yhdistysten, urheiluseurojen ja miksei yksittäisten ihmisten kanssa.

Idea on, että esimerkiksi seurassa joku ottaa innostajan roolin ja kertoo, että bussiyhtiö ja kiekkoseura järjestävät ilmaisen kyydiin peliin ja takaisin. Jos matkalle saadaan vähintään noin 30 ihmistä, kiekkomatka toteutuu – eikä matkalla osallistujalle koidu mitään kuluja.

Karppanen aikoo luoda yhteyksiä esimerkiksi Kerimäen, Savonrannan ja Punkaharjun seura-aktiiveihin ja tarjota mahdollisuutta tulla ilmaiseen peliin.

Lue lisää 27.10. Puruvedestä.