Hyvä, jos talous oikenee

Savonlinnan kaupungin talous on vahvistunut, iloitsi kaupunginjohtaja Janne Laine tiistaisessa kaupungin ensi vuoden talousarvioinfossa.

Jos arvio toteutuu, talouden alijäämät olisi katettu vuonna 2018 eli kaksi vuotta suunniteltua aikaisemmin. Tässä talouden epävarmassa myllerrystilanteessa tulosta voi pitää hyvänä.

Kaupungin budjettiesitys vuodelle 2017 on 2,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen, ja sen mukaan velkaantuneisuus laskee edelleen. Seuraavaksi virkamiesten budjettiesitys menee luottamushenkilömyllyyn.

Mitä sen myllyn perästä jauhautuu, on vielä arvoitus. Ensi viikolla voidaan olla viisaampia.

Kaupungin suunnitelmissa on hyvää se, että esimerkiksi Kerimäen Anttolan koulun remonttiin varaudutaan samoin kuin Kerimäen kalalogistiikkakeskukseen. Se, että kaupungin reuna-alueille riittää hankkeita ja rahaa, osoittaa budjetin valmistelijoita hyvää tilannetajua.

Mielenkiintoista sen sijaan on, että aluejohtokunnille annettanee rahaa juuri sen verran, että ne voivat pitää kokouksensa. Juuri muuhun rahaa ei ole luvassa. Se ennakoi aluejohtokuntien alasajoa, josta onkin jo viitteitä.

Savonlinnan seudun peikkona vaanii opettajankoulutuksen lakkauttaminen vuonna 2018. Jos valtio ei korvaa OKL:n lopettamisesta tulevia menetyksiä, kaupungin talous todellakin luisuu kohti kriisiä vuoden 2019 jälkeen.