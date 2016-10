Kesälahdellakin ammuttiin outo sorkkahirvi

Tämän syksyn aikana eri puolilta maakuntaa on tullut havaintoja oudoista sorkkahirvistä.

Juvan, Puumalan ja Sulkavan rajamailla kaadettiin sunnuntaina aikuinen hirvi, jolla pahoin epämuodostuneet sorkat. Muuten hyväkuntoinen lähes pari sataa kiloinen hirvi osui Hamulan Hirviseurueen tähtäimeen Puumalan Hamulassa.

Purhonen on itsekin muutama vuosi sitten ampunut samanlaisen hirven, jonka sorkat olivat epämuodostuneet.

Riistasuunnittelija Ohto Salo Riistakeskus Etelä-Savosta kertoo, että vastaavanlaisia sorkkavikaisia hirviä tavataan hirvijahdeissa eri puolilla maata.

Esimerkiksi Kesälahdella ammuttiin parisen viikkoa sitten sorkkavikainen hirvi, jolla oli kymmenien senttien mittaiset voimakkaasti käyristyneet sorkat.

Tutkijat eivät ole selvittäneet, mikä aiheuttaa hirville sorkkavikaisuutta. Sorkkavikaisuutta esiintyy myös kotieläimillä ja usein syynä on hivenainepuutos. Luonnonvaraisella eläimellä sellaista tuskin on.

Ohto Salon mukaan sorkkien ylikasvun syy on jäänyt hämärän peittoon, vaikka vuosittain sorkkavikaisia hirviä metsästyksessä tavataan silloin tällöin.

Hän arvelee syyksi geeniperimää. Joillakin eläimillä on taipumusta tällaiseen geneettiseen virheeseen. Puumalan-Juvan rajamailla sunnuntaina ammuttu hirvi liikkui 30-senttisistä sorkistaan huolimatta normaalisti.

Ammutun hirvilehmän ruhopaino oli 175 kiloa ja se oli muuten hyväkuntoisen oloinen.

Kolmen kunnan Juvan, Puumalan ja Sulkavan rajoilla toimivalla Hamulan hirviseurueella on tänä syksynä 14 kaatolupaa, joista puolet on vasoille. Luvista on jo viisi käytetty.