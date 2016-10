Lomaviikko on sporttiviikko

Enonkoskelaisten ei tarvitse makailla sohvalla syyslomaviikolla. Kunnan liikuntatoimessa on suunniteltu syyslomaviikolle Sporttiviikkoa, joka tarjoaa liikunnallista tekemistä usealle päivälle ja kaikille ikäryhmille.

– Suunnitelmissa oli viedä kuntalaiset tiistaina koko perheen voimalla virkistyspäivään Tanhuvaaraan, mutta ilmoittautujia ei ollut riittävästi, Jonna Immonen harmittelee.

Muut suunnitelmat onneksi toteutuvat ja tapahtumiin toivotaan runsasta osanottoa. Maanantaina liikunnanohjaaja ohjaa iltapäivällä lasten ja nuorten pihapelejä ja leikkejä ja illemmalla on liikuntatalolla tarjolla circuit.

Keskiviikkona pidetään senioreiden info-päivä, jossa kahvittelun ja jumpan lisäksi kuullaan tietoa Tanhuvaaran urheiluopiston tarjonnasta. Keskiviikkoiltana Jonna Immonen vetää crossfit-treenin.

Lastan ja nuorten pihapelit ja leikit jatkuvat torstaina ja jumppaa kaipaaville on vuorossa iltapäivällä keppijumppa. Perjantaina liikunnanohjaaja vie paikkakuntalaiset yhteiselle sauvakävelylenkille ja liikuntatalolla pelataan sählyä koko perheen voimin.

Lue lisää Enonkosken liikuntatoimen kuulumisista 20.10. Puruvesi-lehdestä.