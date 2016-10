Kesälahden aluejohtokunta jatkaa vielä kevään ajan

Kesälahden ja Kiteen yhdistymissopimuksessa on sovittu, että Kesälahden aluejohtokunta toimii valtuustokauden loppuun. Tähän perustuen aluejohtokunta tulee tiensä päähän toukokuun lopussa 2017.

– Talousarvioesitykseen on tulossa ehdotus, että kun valtuustokausi jatkuu toukokuun loppuun, niin myös aluejohtokunta jatkaisi siihen asti, Kiteen talous- ja hallintopäällikkö Tiina Eskelinen sanoo. Hän toimii myös aluejohtokunnan esittelijänä.

Aluejohtokunnalla on ollut vuosittain käytössään 110 000 euron määräraha, mikä perustuu sekin yhdistymissopimukseen. Ensi vuonna toiminta-aikaa on vain viisi kuukautta, joten määrärahaa tuskin varataan saman verran kuin edellisinä täysinä toimintavuosina on ollut.

Kesälahden aluejohtokunnassa on seitsemän valtuuston valitsemaa jäsentä, jotka on valittu epäpoliittiisin perustein. Toimielimeen haluttiin valita aktiivisia kesälahtelaisia eri ikäryhmistä. Puheenjohtajana on toiminut Petri Mikonsaari.

Aluejohtokunnan puheenjohtaja Mikonsaari ei sure toimielimen lakkaamista. Hän näkee, että kaupungin eri osien ääni voisi kuulua ja edunvalvonta toimia paremmin jollain vähemmän byrokraattisella menettelyllä. Yhdistysaktiivi Anne Lindeberg-Piiroinen taas pitää aluejohtokuntaa hyvin tärkeänä toimielimenä, joka tulisi säilyttää tulevinakin aikoina.

