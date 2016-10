Edunvalvontaa tarvitaan

Savonlinnan kaupunginvaltuusto linjaa syksyn aikana, mikä on aluejohtokuntien tulevaisuus. Niiden toimikaudeksi on sovittu sama kuin valtuustokausi, joka päättyy ensi kevään kuntavaaleihin. Sen sijaan se, minkä verran aluejohtokunnat saavat rahaa käyttöönsä loppukaudeksi, on arvoitus. Niiltähän on yritetty kiristää rahaa pois useampaankin otteeseen.

Aluejohtokuntien rooli on tärkeä, vaikkei niillä liitos-Savonlinnan alueella suurta rahankäyttäjän valtaa olekaan. Joka tapauksessa ne edustavat paikallista tietämystä ja tuntemusta, joka muutoin uhkaa kadota lautakunta-, hallitus- ja valtuustotyöskentelyssä.

Aluejohtokunnat ovat yhteistoiminnallinen ja myös poliittinen elin, joka vahtii mitä kuntapolitiikassa tapahtuu. Ne toimivat maaseudulla paikalla olevina silminä ja korvina.

Toivottavasti puolueet linjaavat, että aluejohtokuntien kaltainen työskentelytapa saa jatkoa seuraavallakin valtuustokaudella. Kyse ei ole rahasta tai sen riittävyydestä, vaan tahdosta. Kyse on siitä, halutaanko antaa viestiä että maaseutu on tärkeä ja ansaitsee omat paikalliset edunvalvojansa.

Tämän hetken arvio on, että vain perussuomalaisten valtuustoryhmä on kannattamassa aluejohtokuntien toiminnan jatkamista. Puolueen mielestä kaupungin kehittäminen on keskittynyt liikaa keskikaupungille, ja esimerkiksi kyläkouluja on lakkautettu ilman pitäviä laskelmia säästöistä. Muiden puolueiden suhtautuminen näyttää varaukselliselta.

Maaseutu tarvitsee omaa edunvalvontaa sen lisäksi, että maaseudulta valitaan valtuustoon ja muihin toimielimiin tietty määrä valtuutettuja.