Punkaharjun Juho Hänninen Toyotan tehdaskuskiksi rallin MM-sarjaan

Punkaharjulainen Juho Hänninen on valittu WRC-paluun tekevän Toyotan toiseksi kuljettajaksi. Toyota Gazoo Racingin tiedotteen mukaan Hänninen ja kartanlukija Kaj Lindström ajavat koko MM-sarjan ensi vuonna.

Hännisellä on ollut iso rooli Toyotan testikuskina, ja sen lisäksi hän on käynyt läpi MM-rallien erikoiskokeita ennakkotutustumisvaiheessa.

– Unelma toteutui. Tehdastallissa, jossa on potentiaalia, täysi MM-sarja on minulle todellinen mahdollisuus. Olen tehnyt tallin kanssa yhteistyötä heti auton ensimmäisestä testistä alkaen. Se tekee tästä entistä jännittävämpää ja motivoivempaa. Yaris WRC on uskomaton. En malta odottaa Monte Carloa, Juho Hänninen kertoo Toyotan tiedotteen mukaan.

35-vuotias Hänninen voittanut IRC-sarjan 2010, S2000-luokan MM-sarjan 2011 ja Euroopan mestaruuden 2012. Lisäksi hän ajoi muutamia MM-ralleja Hyundain tehdastallissa 2014.

Juho Hänninen on myös kilpaillut yksittäisiä MM-ralleja mm. Fordin WRC-autolla. Kaikkiaan hänellä on 43 MM-rallin kokemus, ja WRC-tasolla on syntynyt kolme pohja-aikaa.

– Juho on ollut todella motivoitunut ja sitoutunut. Hän on ymmärtänyt, että me emme oio mutkia, ja 2017 tulee olemaan meille opetteluvuosi MM-sarjassa. Hänellä on melko paljon kokemusta MM-sarjasta, ja koska hän on kehittänyt Yaris WRC:tä heti alusta, hän tuntee auton parhaiten. Jokainen tiimissä tekee parhaansa ja tiedän, että se kaikki kova viime kuukausien työ tämän projektin parissa tuo meille menestystä, tallipäällikkö Tommi Mäkinen toteaa tiedotteessa.

Kartanlukija Kaj Lindströmin vyöllä on 99 MM-rallia. 47-vuotias Lindström on toiminut muun muassa Tommi Mäkisen, Kristian Sohlbergin, Jari Ketomaan ja Kimi Räikkösen kartanlukijana. Osakilpailuvoittoja on yksi Monte Carlosta vuodelta 2002.