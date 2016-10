Petteri Orpo vierailee Enonkoskella

Valtiovarainministeri ja Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vierailee Kaakkois-Suomessa perjantaina 21. lokakuuta.

Orpo on tavattavissa yleisötilaisuuksissa muun muassa Enonkoskella, Savonlinnassa ja Parikkalassa.

Enonkosken tilaisuus pidetään kello 9.30-10.15. Cafe Enonkoskessa.

Kokoomus järjestää 21.-22. lokakuuta toimintavuorokauden, ja vierailut ovat osa Kaakkois-Suomeenkin levittyvää tapahtumien sarjaa.

Pasi Pekkonen Cafe Enonkoskesta kertoo, että kaikelle kansalle avoimeen tilaisuuteen on mahdollisuus tulla keskustelemaan ajankohtaisista asioista ministerin kanssa. Pekkosen mukaan tilaisuudessa on tarjolla myös ilmaiset pullakahvit.