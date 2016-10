Enonkosken varhaiskasvatus siirtyi päiväkotiin

Enonkoskelainen varhaiskasvatus on ollut parin vuoden ajan rajussa muutoksessa.

Vuonna 2013 kaikki päivähoitolapset hoidettiin joko perhepäivähoidossa tai ryhmäperhepäivähoidossa, mutta nyt kaikki kunnallista varhaiskasvatusta saavat lapset hoidetaan päiväkodissa. Tämän lisäksi kunnassa toimii yksi yksityinen perhepäivähoitaja.

Muutos on seurausta siitä, että uusia perhepäivähoitajia ei saatu palkattua entisten siirryttyä eläkkeelle ja tämän johdosta varhaiskasvatuksessa päätettiin siirtyä päiväkotimalliin. Viime talvena päiväkodin kanssa samassa talossa toimi ryhmäperhepäiväkoti, mutta ryhmis lopetettiin, kun päiväkodista siirtyi tänä syksynä iso ryhmä lapsia koulun tiloissa toimivaan esikouluun.

Päiväkodille on tehty tilat asuntokäytössä olleesta rivitalosta Tervarannantiellä.

– Nämä ovat oikein hyvät tilat, päiväkodin johtaja Seija Pesonen sanoo.

Muutaman vuoden aikana talo on remontoitu läpikotaisin, kun siitä on tehty enonkoskelaisille lapsille päiväkotia. Ensi vuonna kohennetaan vielä päiväkodin piha-alueita toimivammiksi ja viihtyisemmiksi.

Päiväkodissa on kirjoilla noin 35 lasta ja nämä ovat jaettu kahteen ryhmään. Isompien lasten, Koskikarojen ryhmässä käy myös esikoululaisia aamu- ja iltapäivähoidossa. Päiväkodissa hoidetaan myös vuorohoitoa tarvitsevat lapset perheiden hoidontarpeiden mukaan.

Seija Pesosen mielestä päiväkodin sijainti on ihanteellinen.

– Tässä on kaikki lähellä, esimerkiksi liikuntatalo, koulu ja kirjasto. Kosken lähellä oleva metsäinen tontti on kaunis jo sinällään.

