Rohkeita visioita, yrittäjät!

Etelä-Savo sai edusnaisen Suomen Yrittäjien johtopaikoille viime viikonloppuna Vaasassa pidetyillä yrittäjäpäivillä.

Mikkeliläinen Nina Rasola valittiin valtakunnallisen järjestön varapuheenjohtajaksi.

On tärkeää, että maakunnallisella Etelä-Savon yrittäjäjärjestöllä on nyt suora linkki ja yhteys pääkallonpaikalle.

Juhlapuheen Vaasassa pitänyt liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner totesi, että pienet ja keskisuuret yritykset ovat maamme suurimpia työllistäjiä. Siksi hänen mukaansa on tärkeää uudistua.

Ministeri muistutti uudistumisen tarpeesta ennen muuta globalisaatiossa ja digitalisaatiossa.

Ministerin esiin nostamat ajatukset muuttavat konkreettisesti yrittäjien arkipäivää. Koska maailma ympärillämme samoin kuin ihmisten tavat toimia muuttuvat, yrittäjienkin tulee vastata muutokseen.

Muutos vaatii yrittäjiltä uudenlaista nokkeluutta ja notkeutta, jotta voi hyödyntää omassa yritystoiminnassaan muuttuvan ”maailmanjärjestyksen” ja tekniikan mahdollisuuksia ja vaatimuksia.

Autotehtailija Henry Ford totesi Bernerin mukaan aikoinaan, että jos hän olisi kysynyt asiakkailta, mitä he haluavat, niin vastaus olisi ollut, että nopeampia hevosia. Ford eteni toisin ja loi visioistaan yhdenlaisen maailmanvalloituksen.

Hulluiltakin kuulostavia ajatuksia ja ideoita tarvitaan, sillä ne ovat ituja uusiin bisnesideoihin. Yrittäjien tulee kulkea kohtia omia visioitaan ja vieläpä uskoa niihin.