Aluejohtokuntien jatko punnitaan tänä syksynä

Jatkuuko aluejohtokuntien toiminta Savonlinnassa päättyvän valtuustokauden jälkeen? Kysymys nousee ratkaistavaksi vielä tämän syksyn talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Kaikilla suurimmilla poliittisilla ryhmillä ei ole vielä lukkoon lyötyä kantaa asiaan, mutta nykymallin jatkuminen näyttää alustavasti epätodennäköiseltä.

Vain Perussuomalaisten valtuustoryhmä on puheenjohtajansa Juha Kukkosen mukaan selkeästi kannattamassa aluejohtokuntien toiminnan jatkamista.

Kaupunginhallituksen keskustalaisen puheenjohtaja Matti-Pekka Parkkisen mukaan asiaa ei ole vielä virallisesti käsitelty, vaan se tulee esiin talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Jo kuntaliitossopimuksen pohjalta on selvää, että aluejohtokunnat jatkavat toimieliminä valtuustokauden loppuun yhtä pitkään kuin kaupungin muut luottamuselimet, toisin sanoen alkukesän kynnykselle.

– Rahoitus sen sijaan on vielä auki alkuvuodenkin osalta, sanoo Parkkinen.

Parkkinen epäilee, että nykymuotoiselle toimintamallille ei löydy enää riittävää kannatusta. Hän uskoo kuitenkin, että kaupungin eri alueiden kehittämiseen löytyy jokin uusi toimintamalli. Malli voisi huomioida myös vanhan Savonlinnan maaseutualueet.

– Kehittämishankkeita tarvitaan jatkossakin myös liitoskuntien ja vanhan Säämingin alueille. Yksi vaihtoehto on joku kehittämisyhdistyksen tyylinen taho, jota kaupunki tukisi taloudellisesti ja joka voisi hyödyntää ulkopuolisia hankerahoituksia.

Parkkinen uskoo, että järjestöavustusten jako menee joka tapauksessa yhtenäiseen käytäntöön koko kaupungissa.

