Eeva Väisänen eläkepäiville rikkain elämänkokemuksin

Punkaharjun koulun kanslia ei enää ole entisensä. Koulusihteerin pöydän takana ei enää istu Eeva Väisänen, joka teki viimeisen työpäivänsä kesäkuussa ja jonka läksiäisiä vietettiin viime perjantaina. Työvuosia samassa huoneessa kertyikin yli 40.

– Aloitin tässä työssä vuonna 1975. Työpaikka on ollut hyvä ja mieluinen. Elämänkokemussalkkuni on monin verroin rikkaampi nyt kuin silloin kun tähän työhön ryhdyin, Väisänen sanoo.

Koulusihteeri aloitti työnsä heti oman koulutaipaleensa päätyttyä ja peruskoulu-uudistuksen toteuduttua Punkaharjulla. Tuolloin seudulla oli useita koulusihteerin virkoja auki kun uusiin tehtäviin tarvittiin tekijöitä. Väisänen haki Punkaharjulle ja tuli valituksi.

Kotiseuturakkaus voitti, eikä tarvinnut lähteä Mikkeliin, mikä oli toinen vaihtoehto. Samaan ajankohtaan osui myös perheen perustaminen.

Eeva Väisäsen tekemää työsarkaa ei ollut kukaan sellaisenaan Punkaharjulla aiemmin hoitanut, vaan työnkuva muotoutui pala palalta vuosien myötä tehtävää hoitaessa.

Koulusihteerin työhön vaikutti myös aina virassa oleva rehtori ja hänen persoonansa.

Koulusihteerin yhteistyö rehtorin kanssa on tiivistä ja työ muotoutui aina eri rehtorin kanssa hieman erilaiseksi. Väisänen ehti työskennellä lähes kymmenen rehtorin ja muutaman rehtorin sijaisen kanssa.

– Työ on ollut itsenäistä ja olen tehnyt sitä suurella ilolla. On ollut rikkaus työskennellä niin monen erilaisen ihmisen kanssa.

