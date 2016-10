Punkaharjun Pitäjäyhdistys kutsuu suunnittelemaan tulevaa

Toimintaansa käynnistellyt Punkaharjun Pitäjäyhdistys on syyskauden myötä laittamassa isompaa vaihetta silmään.

Ensi vuoden toimintasuunnitelmaa on valmisteltu hallituksen toimesta, ja se tulee hyväksyttäväksi 16.10 pidettävään yleiseen kokoukseen.

Toimintasuunnitelman ensimmäisen version mukaan yhdistyksen päätehtäviä ovat muun muassa yhteistoiminnan ja viihtyisän asumisen edistäminen, aloitteiden teko kaupungille, sekä Punkaharjun asukkaiden toiveiden ja tarpeiden kartoittaminen.

Yhteyden pito muihin yhdistyksiin on puheenjohtaja Juha Massisen mukaan tärkeää. Tarkoituksena on muun muassa tehdä kartoitusta alueen tapahtumista ja koostaa alueellista tapahtumakalenteria.

– Toivomme, että kokoukseen saapui mahdollisimman paljon osallistujia, jotta tämä työ saataisiin hyvin alulle ja pystyttäisiin esimerkiksi karsimaan ennalta tapahtumien päällekkäisyyksiä. Yleiseen kokoukseen voi tulla, vaikkei olisi jäsen, Massinen muistuttaa.

Pitäjäyhdistyksen jäsenmäärä on Massisen mukaan kehittynyt hyvin, mutta jäsenhankintaan tullaan panostamaan myös.

Vireillä on erilaisia hankeajatuksiakin. Tarkoituksena on ainakin saattaa Marja-Liisa Röhmön lehtileikkeistä koostamat historiikit digitaaliseen muotoon.

Röhmö on kerännyt Punkaharjuun liittyviä lehtileikkeitä 60-luvulta lähtien. Leikekirjoihin ne on koostettu aihealueittain.

