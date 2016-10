Talviuintikausi käynnistyy Punkaharjulla – lauantaina avajaiset!

Suomen Latu julistaa talviuintikauden alkavaksi ensi viikonloppuna ja näin tehdään myös Punkaharjulla, jonka uimalassa sauna lämpiää lauantaina kahden tunnin ajan.

– Nyt on hyvä aika aloittaa talviuintiharrastus, kun vesi on vielä lämmintä, sanoo punkaharjulainen talviuimari Anja Selenius. Aloittelijalle järveen pulahtaminen on nyt helpompaa kuin keskellä talvea ja totuttelu tekee hyvää, että avantoon on mukava mennä sitten kun talvi oikeasti on.

Urheilutien uimalassa on lauantaina paikalla kokeneita punkaharjulaisia talviuimareita, joiden seurassa harrastusta on hyvä aloitella. Tarjolla on kokeneiden uimareiden neuvot ja ohjeet hyvän seuran lisäksi. Ryhmän mukana uiminen on hauskempaa kuin yksinäinen pulahtelu.

Harrastuksesta jo kokemusta omaavat uimarit opastavat aloittelijat alkuun turvallisesti. Uikkareiden ja pyyhkeen lisäksi on hyvä olla mukana päähine ja istuinalusta.

– Voi myös käyttää villasukkia ja käsineitä, jos haluaa.

Talviuinti voi olla koko perheen harrastus ja myös lauantain kauden avajaisiin odotetaan uimareita kaikista ikäryhmistä. Ala- tai yläikärajoja ei ole. Myös lapset voivat huoletta tutustua lajiin aikuisten valvonnassa.

Punkaharjun uimalan talviuintipaikka saunoineen on kaupungin ylläpitämä palvelu, jossa valvonta tapahtuu vapaaehtoisvoimin.

– Meitä on pieni ”valiojoukko” pari kertaa viikossa parantamassa maailmaa saunan lauteilla. Mukaan mahtuu, Anja Selenius sanoo.

Talviuinnin sanotaan auttavan moneen vaivaan. Takuita kylmän veden hyvää tekevästä vaikutuksesta ei anneta, mutta kokeneet kannustavat kokeilemaan. Tutkimustenkin mukaan ”kylmävesihoito” parantaa kylmän sietokykyä ja auttaa sietämään myös stressiä. Monet ovat saaneet talviuinnista avun nivelkipuihin ja urheilijat edesauttavat palautumistaan talviuinnilla.

– Lisäksi talviuinti rentouttaa, laskee verenpainetta, pitää flunssan loitolla ja parantaa unen laatua, Suomen Latu tiedottaa.

Talviuinti-esittelytilaisuus Punkaharjun uimalassa la 8.lokakuuta klo 13-15.