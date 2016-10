Uutta oppia koko elinikä

Tällä viikolla vietettävä kansallinen vanhustenviikko nostaa pintaan monia ajankohtaisia asioita, joita ei sovi unohtaa viikon jälkeenkään. Sinällään jonkin asian puolesta vietettävät viikot sopivat tarkoitukseensa eli ne nostavat keskusteluun kerrallaan teemoja valituista aiheista.

Vuoden 2016 vanhustenviikon teema on ytimekkaasti ”tekee mieli oppia”. Kaikessa lyhykäisyydessään se pitää sisällään paljon.

Nyky-yhteiskunta kannustaa kaikkia jäseniään jatkuvaan uuden oppimiseen. Tekniikka ja monet tavat kehittyvät niin kovaa vauhtia, että ilman elinikäistä oppimista putoaa kelkasta, jopa syrjäytyy.

Tutkimusten mukaan ihmisen oppimiskyky säilyy koko eliniän, jos hänellä ei ole tiedonkäsittelytoimintoihin vaikuttavia pitkäaikaissairauksia. Tarvitaan vain kannustusta ja motivaatiota, niin uusiakin asioita voi oppia.

Jokaisen kannattaa olla avoin uuden oppimiselle riippumatta iästä tai muusta elämäntilanteesta.

Toisen ulottuvuuden viikon teemaan tuo sanapari ”tekee mieli”. Sen ydin voisi olla, että ihmisellä on halua ja ahnauttakin uusien taitojen omaksumiseen.

Jokaisen ihmisen on hyvä säilyttää niin paljon lapsenomaista uteliaisuutta, että intoa riittää uusiiin asioihin.

Vanhojen ihmisten ikäluokista löytyy paljon kannustavia tarinoita, mihin halu uuden oppimiseen johtaa.

Esimerkiksi uusien tietotekniikoiden tai kielien omaksumisessa ikä ei ole minkäänlainen rajoite. Päinvastoin: iän mukanaan tuomasta maltista voi olla hyötyäkin.