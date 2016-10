Sirkka Mononen palkittiin Vanhustenviikon pääjuhlassa Savonlinnassa

Keskiviikkona Savonlinnan vanhustenviikon juhlassa palkittu savonrantalainen Sirkka Mononen, 71, ei halua nostaa itseään esille vanhusten hyväksi tehtävien vapaaehtoistyössä.

– Olisihan noita ollut muitakin palkittavia, hän vähättelee palkitsemistaan ja väittää, ettei oikein ymmärrä käsitettä vapaaehtoistyö.

Eläkeläisjärjestöjen edustajista koottu Savonlinnan vanhusneuvosto valitsi viiden ehdokkaan joukosta toiseksi palkinnon saajaksi savonrantalaisen Monosen.

Henkilökohtaiseksi vapaaehtoiseksi vanhustyöksi Mononen mieltää vakituisena ulkoiluystävänä toimimisen. Hän kertoo käyvänsä vähintään kerran viikossa tapaamassa ystäväänsä ulkoillen. Seuraava tapaaminen on sovittu heti seuraavaksi aamuksi.

– Ulkoilun lisäksi hoidetaan yhdessä asioita. Olemme käyneet muun muassa kaupassa ja pankissa. On käyty kyläilemässä ja kylillä Savonlinnassakin asti.

Huolissaan hän on siitä, miten moni vanhusten ulkoiluttamiskoulutukseen osallistunut on syystä tai toisesta lopettanut vapaaehtoistyön paikkakunnalla. Samalla myös ulkoilutettavat vanhukset ovat vaihtuneet.

Mononen on vanhustyössä myös järjestöaktiivi ja toimii Eläkeliiton Savonrannan yhdistyksen kerhoemäntänä joka vastaa joka toisella viikolla järjestettävän kerhon käytännön järjestelyistä. Hän laittaa tilat kuntoon vanhalla seurakuntatalolla ja järjestää kahvitarjoilun kerholaisille.

