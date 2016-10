Simanalan koulun vuokrasopimus jatkuu Enonkoskella

Enonkosken kunnanhallitus päätti jatkaa Simanalan kyläyhdistyksen kanssa vuokrasopimusta Simanalan koulusta viidellä vuodella eteenpäin. Määräajaksi tehtävä vuokrasopimus päättyy vuoden 2021 lopussa.

Kunnan toiveena oli tehdä koulurakennuksesta kaupat 30 000 euron hinnalla niin, että maapohja olisi jäänyt kunnan omistukseen. Kyläyhdistys halusi kuitenkin jatkaa koulurakennuksen hallinnointia vuokraukseen perustuen.

Kunnanhallitus aikoo tehdä Sulkavan kunnan kanssa jatkosopimuksen palkkahallinnon ostamisesta, mutta ennen uuden sopimuksen voimaan tuloa on käytävä yt-menettely.

Enonkosken kunnan palkkahallinto on ostettu Sulkavan kunnalta noin vuoden verran ja uusi sopimus tulee olemaan toistaiseksi voimassa oleva. Sopimuksen sisältö tulee muuttumaan alkuperäisestä sosiaalitoimen siirryttyä Sosterille.

Enonkosken palkkahallinnon tehtävien hoitaminen vaatii yhdeltä virkailijalta noin kahdeksan työpäivää kuukaudessa. Sopimushinnaksi on sovittu 2 500 euroa kuukaudessa.