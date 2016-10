Putikossa talkoiltiin hieno pysäkkikoppi – kaupungilta lupa ja rakennustarvikkeet

Punkaharjun Putikon kylän koululaisten kelpaa odotella linja-autoa sen jälkeen, kun linja-autopysäkille rakennettiin uusi puinen pysäkkikoppi. Se valmistui syyskuun lopussa muutaman kyläläisen talkoilla.

Hankkeessa mukana ollut Sanna Aromaa kertoo kylällä olleen puhetta siitä, että linja-autopysäkki valtatie 14:n varrella Kirjavalantien lähettyvillä on vailla mitään suojaa. Koulukkaat ovat värjötelleet pysäkillä niin tuulessa kuin tuiskussa odotellessaan koulukyytiä.

Aromaan mukaan pysäkiltä nousee päivittäin linja-auton kyytiin kymmenkunta koululiasta, joista osaa tulee pysäkille kauempaa taksikyydillä.

– Varsinkin taksikyytiläiset ovat ensin odotelleet taksia, ja sen jälkeen he tulevat odottelemaan linja-autoa pysäkille. Jos linja-auto on aikataulustaan myöhässä, pelkästään sitä saattaa joutua odottelemaan puolikin tuntia, oli sää millainen hyvänsä.

Ratkaisu kyläläisiä puhuttaneeseen ongelmaa löytyi, kun Sanna Aromaan isä sattui tapaamaan Savonlinnassa käydessään kaupungintalolla ”oikean henkilön”.

– Hänen otettuaan asian puheeksi kaupunki antoi luvan sekä pysäkkikopin rakentamiselle että rakennustarpeet siihen.

Asiat alkoivat edetä nopeasti, ja Aromaan isä – joka ei halua nimeään julkisuuteen – ja Esa Tynkkynen rakensivat talkoilla Niko Laamasen pihamaalla kopin valmiiksi.

Sanna Aromaa osallistui itsekin talkoisiin maalaushommilla. Myös Punkaharjun Kilpi Oy toimi sponsorina rakennushankkeessa.

Sanna Aromaan mielestä pysäkkikopista tuli hieno, ja siihen mahtuvat säältä suojaan kaikki kymmenkunta koulukyytiläistä.

Viimeisen silauksensa koppi saa sitten, kun sen otsalautaan kiinnitetään virallinen bussipysäkin kyltti.