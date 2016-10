Mennyttä kannattaa tutkia ja hyödyntää

Marja-Liisa Röhmön yli 40 vuoden aikana kokoamat lehtileikkeet olivat Ruutitynnyrissä yleisön selailtavina. Ihan huomaamattaan vierähtää tunti, jos toinenkin Punkaharjun seudun menneistä tapahtumista lukiessa.

Artikkeleista löytyy paljon tuttuja ihmisiä ja tapahtumia. Kiinnostavat tarinat paikallisesta historiasta konkretisoituvat, kun lukee ne lehteen painettuna. Leikekansioista löytyy myös hyvä läpileikkaus alueen yrittäjätoiminnasta Punkaharjun Yrittäjien neljänkymmenen vuoden toiminta-ajalta. Moni yritys toimii edelleen, entistä vahvempana ja menestyvänä.

Lehtiartikkeleiden joukosta lukee monenlaisesta toiminnasta, joka on syystä tai toisesta lakannut. Monia näistä voisi tutkia tuorein silmin ja käynnistää uudelleen.

Kuinka moni lukijoista muistaa esimerkiksi Käsityökeskuksen? 27.5.1993 ilmestyneessä Puruvesi-lehdessä uutisoidaan: ”Punkaharju sai oman T-paidan”. Taidegraafikon, Ritva Kososen suunnittelema T-paita oli Suomessa valmistettu ja painettu Käsityökeskuksessa paikallisin voimin.

Paikallisten käsityöläisten tuotteita oli tarkoitus ottaa myös myyntiin kesän ajaksi. Vastaan ei ole ainakaan vielä tullut uutista, jossa kerrotaan mitä Käsityökeskukselle tapahtui, vai onko suhteellisen vilkkaalta kuulostava toiminta kuihtunut nykyisen Ystäväntuvan kangaspuihin. Voi, kun pyörää ei tarvitsisi aina keksiä uudelleen!

Keskeisellä paikalla ollessa moni matkailija, vapaa-ajan sekä vakituinen asukas käy vaihtamassa kuulumisia ja kysyy, mahtaako olla tietoa alueen tapahtumista tai tietystä palvelusta. Ruutitynnyrin idean syntymisestä asti mukana on ollut ajatus ”Punkaharju This Week” -tyyppisen julkaisun tekemisestä. Viikoittain tai kahden viikon välein ilmestyvä tulostettu A4 ei ole mahdoton tuottaa kustannustehokkaastikin, kunhan saa tarvittavan sisällön helposti ja ajallaan. Vastaavantyyppistä tiedotetta on muuten julkaistukin joskus, olen sellaisen nähnyt Marja-Liisan kansiossa!

Punkaharjun Matkailu ry:llä on nyt vahva ote alueen matkailun kehittämisessä. Punkaharju-brändiä kärkenä käyttäen matkailupalveluita on hyvä kehittää yhteistyössä koko Puruveden, Pihlajaveden ja Saimaan alueen toimijoiden kanssa. Maailman mittakaavassa olemme (ainakin toistaiseksi) osa tuhansien järvien Suomea, mutta järjestelmällisellä, pitkäjänteisellä myynti- ja markkinointityöllä on mahdollista erottautua maailman matkailukohteista ainakin samalle viivalle Lapin kanssa.

Punkaharjun kirjaston toimintaan liittyvän keskustelun aikana heräsi ajatus vuokrata Punkaharju-talon tiloja esimerkiksi eteläsuomalaisille koodausyrityksille. Myyntiesitteen tekeminen on helppo tehdä, mutta se tuskin riittää uuden yrityksen houkuttelemiseksi alueelle.

Järkevän vuokratason lisäksi meidän pitää tarjota koko paketti: valmiit asunnot, riittävät palvelut ja mielellään myös järkevästi toimivan julkisen liikenteen. Toivottavaa on, että rakentavasta keskustelusta syntyy kaikkia hyödyttävää uutta elinkeinotoimintaa. Tähän tarvitsemme myös Savonlinnan kaupungin johdon tuen ja sitoutumisen.

Kiitos vielä Marja-Liisa Röhmölle loistavasta historian dokumentointityöstä! Leikekansiot viedään seuraavaksi Punkaharjun kirjastoon, josta löytyne myös monen paikallisen kirjailijan teoksia lainattavaksi ja luettavaksi.

Ruth Lähdeaho-Kero

Kirjoittaja on punkaharjulainen yrittäjä ja opiskelija.