Vanhustenpäivää vietetään sunnuntaina

Valtakunnallisten vanhustenpäivää vietetään tänä vuonna sunnuntaina 2. lokakuuta ja vanhustenviikkoa 2.-9. lokakuuta.

Suomessa on vietetty vuodesta 1954 lähtien vanhustenpäivää. Vanhustenpäivä on lokakuun ensimmäinen sunnuntai ja sitä seuraava viikko on vanhustenviikko.

Vanhustenviikon teemana on ”Tekee mieli oppia”.

Vanhustenpäivän valtakunnallinen pääjuhla pidetään Jyväskylässä sunnuntaina 2.10. Savonlinnan seudun vanhustenviikon pääjuhla järjestetään keskiviikkona 5. lokakuuta kello 13 alkaen Savonlinnan seurakuntakeskuksessa.