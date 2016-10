Tänään juhlitaan Enonkoskella 110-vuotiasta työväenyhdistystä

Maailma muuttuu ja Työväenyhdistys sen mukana. Näin voi todeta Enonkosken Työväenyhdistyksen pitkästä tarinasta, jota kestänyt jo 110 vuotta. Jäsenmäärä on noussut ja laskenut.

Erityisesti alkuvuodet olivat yhdistykselle ylä- ja alamäkeä kun toisena toimintavuonna jäsenmäärä oli yli sata, mutta 12 vuotta myöhemmin yhdistys sinnitteli neljäntoista jäsenen voimin.

Yhteiskunnallisten mullistukset ovat tuntuneet voimakkaasti jäsenmäärässä, mutta tavoitteet ovat pysyneet samana vuodesta toiseen.

– Huolehditaan että vaaleissa on sosiaalidemokraattien ehdokkaita ja he pääsevät päättäjien paikoille, puheenjohtaja Seppo Pesonen toteaa.

110-vuotisjuhlat pidetään sunnuntaina Työväentalolla Jokisivulla. Oma talo on ollut Työväenyhdistykselle eteenpäin vievä voima. Se on velvoittanut toimimaan myös silloin kun toiminta muuten on ollut hiljaisempaa.