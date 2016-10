SDP:n Lindtman Enonkoskella: Neljä keinoa Suomen suunnan kääntämiseksi

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman tarjoaa neljä keinoa Suomen suunnan kääntämiseksi oikeudenmukaisempaan ja työllistävämpään suuntaan.

– Suomi ja suomalaiset seisovat nyt tienhaarassa, jossa valittavana on kaksi suuntaa. Tämä sukupolvi päättää, mihin suuntaan kuljemme. Tarvitsemme paljon viisautta ja kaukokatseisuutta, sanoi Lindtman puheessaan Enonkosken työväenyhdistyksen 110-vuotisjuhlassa.

– Yksi vaihtoehto on tie, joka johtaa eriarvoisuuden kasvuun. Toinen vaihtoehto on tie, joka katsoo pidemmälle tulevaisuuteen. Tässä vaihtoehdossa jokainen suomalainen pidetään mukana ja jokaiselle annetaan mahdollisuus kehittää ja toteuttaa itseään. Hyvinvointiyhteiskuntaa kehitetään, rakennetaan ja vahvistetaan niin, että muutos on turvallisempaa kuin paikallaan pysyminen.

Lindtman listasi neljä keinoa turvalliseen muutokseen ja Suomen suunnan kääntämiseksi:

– Ensiksi: otetaan kaikki mukaan, ei jätetä isoa osaa suomalaisia turvallisuuden ja hyvinvoinnin ulkopuolelle. Pidetään kaikki suomalaiset samassa veneessä.

– Toiseksi: panostetaan työllisyyteen tässä ja nyt. Otetaan käyttöön Rinteen malli, jossa työllistymissetelillä työttömyys katkaistaan heti varhaisessa vaiheessa. Nostetaan pienyrittäjien arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa sekä helpotetaan ensimmäisen työntekijän palkkaamista. Sosialidemokraattien esitykset ovat kaikkien käytettävissä.

– Kolmanneksi: pidetään kiinni tärkeimmästä kilpailukykytekijästä eli osaamisesta. On helpompi rakentaa vahvoja lapsia, kuin korjata rikkinäisiä aikuisia.

– Neljänneksi: sopeutetaan talous oikeudenmukaisesti. Perutaan hyväosaisille kaavaillut veronkevennykset, apteekkarivähennys, miljoonaperintöjen veronkevennykset ja suurimpien ansiotulojen saajien lisäveronkevennykset. Laajennetaan veropohjaa aliverotettujen finanssisektorin sekä suurten pääoma- ja omaisuustulojen suuntaan. Silloin lapsiperheiltä, eläkeläisiltä ja työttömiltä ei tarvitse leikata.

– Itsenäisyyden juhlavuoden teema kiteytyy yhteen sanaan: yhdessä. Kunnioitetaan menneiden polvien työtä ja annetaan tuleville polville toivoa. Jaetaan laman taakka oikeudenmukaisesti. Muutetaan Suomen suuntaa. Yhdessä, päätti Lindtman.