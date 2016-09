Vielä mahtuu mukaan – Minun tienoo -yhteisöteatterin harjoitukset alkaneet

Juhlavuottavaan viettävän Savonlinnan 4H-yhdistyksen tämän vuoden suurin voimainkoetus on aluillaan. 80-vuotias yhdistys juhlistaa olemassaoloaan yhteisöteatterilla, joka kiertää pitkin pitäjiä. Ensi-ilta on Punkaharjun Kulennoisissa 4. marraskuuta. Näytelmän harjoitukset alkoivat syyskuussa, ja sen nimeksi on muotoutunut Minun tienoo.

Käsikirjoittaja ja ohjaaja Saara Suomäki kertoo, että ensimmäiset harjoitukset on pidetty Linnalan opiston tiloissa Savonlinnassa.

Näyttelijöiden ydintiimi on tutustunut paitsi toisiinsa, myös näytelmän käsikirjoitukseen ja roolihahmoihin.

Suomäki kutsuu kaikki teatterin teosta kiinnostuneet mukaan. Vaikka harjoitukset ovat alkaneet ja kokonaisuus on alkanut hahmottua, mukaan edelleen pääsee.

– Minuun voi olla suoraan yhteydessä, hän mainitsee.

Minun tienoo -näytelmä on yhteisöteatteria sen vuoksi, että siinä on vain viiden näyttelijän ydintiimi tietyissä rooleissa. Merkittävä osa näyttelijöistä vaihtuu, ja heidät värvätään mukaan 4H-yhdistyksen toimialueen kyliltä.

Teatterihankkeen idea on, että juonellinen näytelmä esitetään kaikkiaan seitsemän kertaa ja monessa eri paikassa: Punkaharjun Kulennoisissa, Savonlinnan Varparannalla ja Ahvensalmella, Kerimäen Anttolassa, Savonlinnan keskustassa ja Kallislahdessa sekä Kerimäen kirkonkylällä.

Jokainen näytelmä on perustaltaan sama, mutta kyläkunnittain ydintiimiä lukuunottamatta näyttelijät ja muukin tuotannon väki vaihtuvat.

Minun tienoo -näytelmän tuottaa Tienoon Komeljanttarit, joka on Savonlinnan 4H-yhdistyksen juhlavuoden hanke. Se toteutetaan Piällysmies-leaderin osarahoittamana vuosina 2015-2016.

Lue lisää 29.9. Puruvedestä.