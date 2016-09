Hoitokoti Iltasatu tarjosi tilojaan kunnalle Enonkoskella

Enonkoskella menneinä vuosina toiminut Hoitokoti Iltasatu Oy on lähestynyt teknistä lautakuntaa tarjoamalla omistamiaan toimitiloja kunnalle ostettavaksi tai mahdollisesti vuokrattavaksi.

Enonkoskentien varrella, keskellä kylää sijaitsevien tilojen kokonaispinta-ala on 1 000 neliötä ja ne ovat täysin varustellut palveluasumisen tarpeisiin. Tiloista löytyy asunnot 23 asukkaalle ja tiloissa on aiemmin tuotettu tehostettua palveluasumista vanhuksille ja mielenterveyskuntoutujille.

Tekninen lautakunta aikoo tutustua Iltasadun tiloihin, ja päättää sen jälkeen, onko syytä edetä asiassa lisäselvitysten tekemisen tai jopa ostamisen tai vuokraamisen suuntaan.

Palveluasumisen tarpeet Enonkoskella ovat kasvamaan päin. Kunnassa on noin 1 500 asukasta, joista yli 65-vuotiaita 525. Palveluasumisen ja vanhusten vuokratalojen kapasiteetti on tällä hetkellä 102.

Näiden lukujen valossa kunnan tulisi varautua palveluasumisen tarpeen kasvuun mikä merkitsee uuden rakentamista tai mahdollisten olemassa olevien tilojen ostamista tai vuokraamista.

Kunnaninsinöörin mukaan vanhusten vuokratalojen tilat asettavat rajoitteita asukkaiden valinnan osalta ja myös asuntojen määrä on rajallinen.

– Vaikka vallalla on vanhusväestön hoitaminen kotiin, olisi aiheellista varautua mahdollisiin tarpeisiin hyvissä ajoin ja turvata kaikille turvallinen ja ajan vaatimusten mukainen asuinympäristö, kunnaninsinööri toteaa.