Kulennoisten Pallon junioreiden kausi loppui – jalkapalloa ei unohdeta talvellakaan.

Kulennoisten Pallon juniorit päättivät kautensa maanantaina liki 90 hengen voimin Hepokatissa Vaahersalossa.

– Olimme todella tyytyväisiä runsaaseen osallistujamäärään, joka oli pienelle seuralle hieno saavutus, KuPin junioripäällikkö Saija Lehtimäki iloitsee.

Kauden päättäjäiset kokosivat yhteen kaikki seuran juniorijoukkueet vanhempineen nappulaliigasta aina piirisarjajoukkueisiin saakka.

– Oli hienoa saada kaikki juniorijoukkueet kasaan yhteen paikkaan. Kesällä harjoitukset ja pelit menevät usein ristiin, eivätkä pelaajat näe toisiaan. On hienoa tiivistää koko seuran yhteistyötä tällaisella tapahtumalla.

Monelle juniorille illan parhaaksi aktiviteetiksi muodostui aikuiset vastaan lapset -ottelut.

– Vielä me pärjättiin jotenkuten, Lehtimäki hymyilee.

Päättäjäisissä palkittiin jokaisen joukkueen kolme parasta pelaajaa. Vuoden valmentajaksi valittiin Jari Heiskanen ja vuoden toimihenkilöksi Pia Kapanen.

– Halusimme muistaa tänä vuonna pelaajien lisäksi valmentajia ja toimihenkilöitä, koska he tekevät tärkeää talkootyötä koko ajan. Homma ei toimisi ilman heitä.

Kuluneella kaudella KuPin 2005 syntyneet juniorit pelasivat piirisarjaa yhdessä STPS:n junioreiden kanssa. Lehtimäki lupailee, että hyvin toiminut yhteistyö saa jatkoa myös tulevilla kausilla.

Vaikka jalkapallokausi alkaa olla takanapäin, on pelejä vielä luvassa. Muun muassa 2005 syntyneet juniorit pelaavat vielä aluesarjaa sekä lähtevät viikonloppuna Saimaa-turnaukseen.

Myös Kuopiossa marraskuussa pelattava Junnupelemuut kutsuu viime vuoden kultajoukkuetta.

– Uusin suunnitelma talvikaudelle on sunnuntaina alkava futiskerho vuosina 2010 ja 2011 syntyneille lapsille. Olen hirmu innoissani siitä, että saadaan uusia pieniä pelaajia jalkapallon pariin, Lehtimäki iloitsee.

– Marraskuussa alkaa myös STPS:n kanssa yhteistyössä järjestetty tyttöjen taitokoulu, johon ovat tervetulleita kaikki lähialueiden seurojen tyttöpelaaja.

