Järjen valo loistaa

Kerimäen virastotalo aiottiin laittaa kylmilleen. Siinä se olisi keskellä kirkonkylää pikku hiljaa rapistunut ikkunat sisään lyötyinä ja rappaukset sekä tiilet maahan tipahdellen. Kolkko kohtalo arvorakennuksella.

Kaupungilla oli hinku tehdä niin, kunnes Kerimäen kuntalaisilta viikko sitten sytytti järjen valot.

Tämän hetken tieto on, että talo pidetään kiinni lämmöissä ja sille etsitään käyttäjiä. Kenties siitä tulee jonkinlainen järjestötalo. Kaupunginjohtaja Janne Laine antoi ukaasit, että aluejohtokunta selvittäköön, löytyisikö sille järkikäyttöä.

Hyvä, että kerimäkeläiset pitivät oman pitäjänsä puolta. Muuten olisi todellakin voinut käydä, että iso talo happanee ihmisten silmien alla. Taisi olla myös kunnallisneuvos Kauko Rauhansalolla jokin vaikutus asiaan. Itä-Savo-lehden haastattelussa hän totesi, että ”pojille on valjennut asia.” Ehkä Rauhansalo oli ollut valaisemassa ”Savonlinnan herroja”.

Virastotalo-asiassa on ollut vähään aikaan monia käänteitä, voisi sanoa äkkikäänteitä. Liekö kyse siitäkin, ettei asioita ole mietitty aivan loppuun saakka. On edetty aikamoisella kiireellä.

Joka tapauksessa nyt näyttää siltä, että ollaan oikeilla raiteilla. Tällä hetkellä lienee mahdollisuus kartoittaa kaikessa rauhassa, mitä talon kanssa tehdään. Kuten Kari Mielonen toisaalla lehdessämme kirjoittaa, olisihan se tavatonta, että talo hylättäisiin kylmäksi keskelle kirkonkylää.