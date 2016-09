Yrittämisen paloa riittää – Auli ja Juha Parkkinen Savonrannan Vuoden yrittäjiksi

Savonrannan Vuoden Yrittäjät ovat tänä Lounaskahvila Saraa ja kyläpuotia pyörittävät Auli ja Juha Parkkinen.

Savonrannan Yrittäjien puheenjohtajan Juha Voutilaisen mukaan valinnan perusteena oli erityisesti pitkäaikainen ja monipuolinen yritystoiminta alueella.

Parkkiset ovat olleet mukana alueen yrityselämässä käytännössä jo 80-luvulta saakka. Nykyisellään Parkkisten yrityskokonaisuus tuo monipuolisen lisän alueen palvelutarjontaan.

– Paloa yrittämiseen on riittänyt, Voutilainen sanoo.

Vuonna 2013 Parkkiset remontoivat Kolmitähkäntien varressa sijaitsevan liiketilan uuteen uskoon ja aloittivat Lounaskahvila Saran pyörittämisen.

Lounaskahvila Sara on avoinna kuutena päivänä viikossa. Arkipäivisin toiminnan keskiössä on lounaspalvelu, viikonloppuisin painopiste on pitopalvelutoiminnassa.

– Pitopalvelua on tehty pääasiassa Savonrannan alueella, Auli kertoo.

Viime vuonna Parkkiset ottivat hoitaakseen myös seinänaapurina olevan kyläpuodin pyörittämisen. Erilaista kodin arkista tarpeistoa ja rakennustarvikkeita myyvä sekatavaraliike on pitkälti Juhan vastuulla.

Yrittäjät työllistävät itsensä lisäksi yhden kahvion puolella työskentelevän henkilön.

