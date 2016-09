Valittamisen sietämätön keveys

Nyt on pakko valittaa: valittamisesta. Kun kuuntelee ja seuraa ihmisten keskustelua, tuntuu että asiat ovat huonosti. Sosiaalinen media on vielä ihan oma maailmansa, siellä ne asiat huonosti ovatkin.

Jos yhtään voi luottaa tutkimuksiin, asiat eivät meillä ole ollenkaan niin huonosti. Useissa tutkimuksissa Suomi on kymmenen parhaan maan joukossa. Muun muassa 2010 Suomi oli maailman paras maa; hyvä sijoitus kahdensadan maan joukossa.

Seuratkaapa sivukorvalla, miten ihmiset aloittavat juttelun, kun tapaavat tuttuja. Väitän, että reilusti yli puolet ihmisistä saavat ujutettua ensimmäiseen lauseeseen jonkinlaisen negatiivisen viestin.

Ajelin männä viikolla länsipuolelle kaupunkia, ja entisenä Sortteerinlahden asukkaana panin merkille siltatyömaan kuhinan. Ihmisiä ja koneita työntouhussa. Vihdoinkin siltatyömaa on käynnistynyt.

Siltatyömaan viimeinen valitus ei ollut ihan perinteinen savonlinnalaisvalitus, sillä tässä tapauksessa taisivat riidellä sillanrakentajayhtiöt.

Valittaminen ei ole tuore ilmiö. Ohikulkutienkin suunnitelmissa ja valituksissa meni kymmeniä vuosia, ja tuskin nekään valitukset olivat ensimmäisiä seutukunnalla.

Jotenkin tuntuu, että ihmiset ovat ymmärtäneet väärin tuon yleisen päätöksistä valitusoikeuden. Ihmisellä on siis oikeus valittaa, ei velvollisuus.

Ilmeisen usein valittajilta jää huomaamatta investointien seutukunnalle tuomat rahat. Rakentajat saavat töitä, paikalliset liikkeet asiakkaita, hotellit yöpyjiä eli kaupunki saa verotuloja. Pitäisi olla enemmän kuin tyytyväinen, jos jokin taho haluaa sijoittaa rahojaan Savonlinnan seudulle.

Keittiöpsykologina yritän ymmärtää valittajien motiiveita.

Olisiko kysymys vallan tunteesta? ”Minä pystyn hidastamaan tuon projektin etenemisen! Olen siis vahva ja tärkeä!”

Onko kysymys kateudesta? ”En minä tuosta mitään hyödy! Rikkaat vaan rikastuu! Laitanpa vähän kapuloita rattaisiin..”

Joskus motiivina voi ehkä olla kosto? ”Minäkään en saanut lupaa! Jos minusta on kiinni, et saa muuten sinäkään..”

Toki usein valittaminenkin on tärkeää. Kehittyminen vaatii ongelmakohtien tunnistamisen. Enkä tietenkään ole kunnallisvalitusoikeuttaka vastaan. On demokratian periaatteiden mukaista, että päätöksistä voi valittaa. Sillä oikeudella suojellaan meitä huonoilta tai laittomilta päätöksiltä.

Toivoisin, että valittajat ajattelisivat, onko valituksessa kysymys omasta ärsytyksen kohteesta vai aiheuttaako valituksen kohde haittaa laajemmalle ihmisjoukolle.

Kaikki lienevät uusiutuvien energianlähteiden kannattajia. Tuuli- , aurinko- ja aaltovoimalat tuottavat saasteetonta energiaa. En puutu energiamuotojen mahdollisiin ongelmakohtiin, mutta haluan nostaa näissäkin asioissa esille tuon valitusteeman. Vaikka lähes kaikki pitävät edellä mainittuja tärkeinä asioina ja puhdasta energiaa tuottavia voimalaitoksia kannatettavina, kuka haluaa sellaisen isossa mittakaavassa omaan lähipiiriinsä?

Ihminen toimii juuri noin. ”On tärkeää, että panostetaan uusiutuviin energianlähteisiin, kunhan se voimala ei tule meidän lähelle!

Nyt kun olen saanut valittaa reilusti, aion yrittää yhden miehen ihmiskoetta. Yhtenä päivänä en valita mistään ja yritän lähestyä kaikkea positiivisen kautta. Jos siis näette teipillä suunsa sulkeneen miehen, ihmiskoe on osoittautunut liian hankalaksi.

Sami Mikkonen

Kirjoittaja on Enonkosken koulussa työskentelevä savonlinnalainen opettaja.