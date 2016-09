Metsästys on hyödyllinen harrastus

Metsästys on yhä suosittu harrastus, vaikka siinä kuten monessa muussakin perinteisessä lajissa nuorten mukaan saaminen on hankalaa.

Edelleen metsästyskortin kuitenkin lunastaa joka vuosi noin 300 000 ihmistä, ja ilahduttavaa on naisten osuuden kasvu. Se monipuolistaa harrastusta monellakin tavalla.

Suomessa metsästys on edelleen jokaisen kansalaisten saavutettavissa, ja harrastus nauttii myös arvostusta; liittyyhän siihen poikkeuksetta luontoon ja luonnossa liikkumiseen sekä riistanhoitoon liittyviä arvoja.

Metsästäjät pitävät riistakantoja aisoissa, tekevät runsaasti vapaaehtoistyötä ja tarjoavat viranomaisille virka-apua esimerkiksi liikenteessä loukkaantuneiden tai vaaraa aiheuttavien hirvieläinten ja suurpetojen jäljestämiseksi ja karkottamiseksi.

Osa metsästystä on myös suomalaisen ruokaperinteen jatkuvuus. Riistasta saadaan puhdasta villiruokaa, joka on monissa perheissä merkittävä jatke kaupasta hankittua ruokaa monipuolistuttamaan.

Eikä harrastuksen sosiaalista ja liikunnallistakaan puolta sovi väheksyä.