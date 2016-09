Kerimäki leikkasi rajusti hirvilupia – lue muutkin Puruveden metsästysteeman jutut!

Kerimäellä metsästetään tänä syksynä poikkeuksellisen vähän hirviä. Pitäjän hirvilupakiintiö jää kolmannekseen viimevuotisesta.

Kerimäen ratkaisu poikkeaa maakunnan yleisestä suunnasta, sillä koko Etelä-Savossa hirvenkaatolupia myönnettiin hieman viimevuotista enemmän.

Viime vuonna Kerimäellä oli luvat noin kahdeksankymmenen hirven ampumiseen, mutta tänä vuonna riistanhoitoyhdistyksen alueella on vain 26 hirvilupaa.

– Määrää leikattiin voimakkaasti yhdistyksen omalla päätöksellä. Viime vuoden havaintojen perusteella hirvimäärä on laskenut alle tavoiterajan, sanoo riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Matti Pukkila.

Kerimäellä tavoitteena on 2,5 – 3 hirveä tuhatta hehtaaria kohti. Yhdistyksen oman ja Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan kanta on painunut alarajan alle.

Paikalliset vaihtelut ovat Kerimäellä suuria. Varsinkin pitäjän etelä- ja länsiosien vasatuotto on romahtanut.

Jokaiselle seurueella taattiin vähintään yhden vasan kaatolupa, mutta useampi hirviporukka on jo ilmoittanut jättävänsä tämän syksyn jahdin väliin lupien vähyyden vuoksi.

– Tilanne korjautuu kyllä äkkiä, uskoo Matti Pukkila.

Lue lisää 22.9. Puruvesi-lehdestä – teemassamme tarjolla tuhti paketti metsästysaiheisia juttuja!