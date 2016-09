Koeverkko ohjaa hoitokalastukseen

Puruveden Savonlahdella on viime viikkoina kalastettu erikoislaatuisilla verkoilla.

Yhdestä 30 metrin pituisesta Nordic-yleiskatsausverkosta löytyy kaksitoista eri silmäharvuutta. Verkon silmäharvuus on kahden ja puolen metrin siivuissa tiheimmillään 5 millimetriä, suurimmillaan 55 millimetriä.

Saalis on pyyntivälineen mukainen. Verkkojen tiheyden mukaan merkittyihin pesuvateihin kertyy monenkokoisia kaloja, enimmäkseen kuitenkin pieniä.

Koekalastukseen suunniteltu verkko paljastaa kalastettavan alueen kalaston rakenteen. Peto- ja särkikalojen määrien ja koon keskinäinen suhde kertoo, onko alueella tarvetta särkikalojen tehopyyntiin.

Ja jo alustavan saalisanalyysin perusteella voi sanoa, että hoitokalastukseen on Kerimäen Savonlahdella ilmeinen tarve.

– Petokalojen osuus on aivan liian pieni, vahvistaa koekalastusta johtanut limnologi Tarmo Tossavainen, joka toimii opettajana Karelia-ammattikorkeakoulussa (Karelia AMK).

Koekalastusta oli toteuttamassa joukko Karelia AMK:n energia- ja ympäristötekniikan opiskelijoita.

